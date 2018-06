"Me dijeron que me iban a meter un tiro": las repudiables amenazas de la policía al hijo de Vicentico

Florián Fernández Capello, hijo de Vicentico y Valeria Bertuccelli, relató un escalofriante episodio vivido el domingo a la madrugada a manos de la policía.

Florian toca junto a su padre en Los Fabulosos Cadillacs y tiene su propia banda, Cállate Mark.

El joven, quien contó los hechos en una serie de videos publicados en sus stories de Instagram, fue violentamente abordado por efectivos policiales que lo amenazaron de muerte y le exigieron una coima.

Florian Fernández Capello, el hijo de Vicentico y Valeria Bertuccelli, denuncia abuso policial. Según cuenta en sus historias de Instagram, lo detuvieron, le apuntaron y le sacaron plata. @FlorianAFC — Fernanda Iglesias (@ferigle) 17 de junio de 2018

"Recién más o menos por Virrey del Pino y Tres de Febrero me paró la Policía. Me pusieron un arma en la cabeza, me hicieron bajar del auto, me dijeron que si no obedecía me iban a pegar un tiro", relató Florián. "La excusa para pararme fue un pozo que me como yo por Luis María Campos. La verdad es que me lo comí como el más salame, no lo vi".

"Me acaba de chorear la Policía"

De acuerdo a Fernández Capello, los policías lo hicieron bajar del auto y lo amenazaron apuntándole un arma a la cabeza, pidiéndole que les diera dinero a cambio de no multarlo".

"Dijeron que no les temblaba el pulso y me iban a meter un tiro", subrayó. "Me pidieron una coima que no es una coima, es un robo. Lo otro ya sería bastante grave, esto es mucho peor. Les tuve que dar 400 pesos que era lo único que tenía".

La semana pasada en #TodosMienten pasó @callatemarkoficial y dejó su marca con Florian Fernández Capello haciendo «Donde voy» #PlayRec▶�� Sonido Vivo

Todos los jueves https://t.co/y7V8aLMR2Z pic.twitter.com/tvI5pcIILJ — Rock & Pop (@fmrockandpop) 25 de abril de 2018

"Básicamente me acaba de chorear la Policía. Ni hablar que me sacaron del auto agarrándome del buzo, que me tiraron, que me tuve que comer la secuencia de tener un chumbo en la cabeza teóricamente porque venía cometiendo una infracción", se lamentó Florián antes de advertirle a sus seguidores que "tengan mucho cuidado, te chorea hasta la cana".