Meghan Ivy Romero no es la única: otros cinco nombres exóticos de bebés de la farándula

Eliana Guercio y Sergio Romero eligieron un particular nombre para su tercer hija, siguiendo una moda reciente en el mundo del espectáculo.

Días atrás, Eliana Guercio hizo olas cuando reveló que llamará Meghan Ivy a su hija recién nacida, la tercera que tiene junto al arquero de la Selección argentina de fútbol, Sergio Romero.

Romero y Guercio le pusieron Meghan Ivy a su hija.

Al mismo tiempo, Adabel Guerrero y Martín Lamela bautizarán como Lola a su beba, que nacerá pronto. Y si bien el nombre en sí no tiene nada de insólito, la combinación con el apellido de su padre dará a luz una cacofonía ciertamente particular.

Sin embargo, estas parejas no están para nada solas en sus particulares decisiones: los nombres excéntricos son, en años recientes, ya una costumbre de la farándula argentina.

Moorea Fernández Prieto

Mientras cursaba su sexto mes de embarazo, Flopy Tesouro reveló que su hija junto al empresario Rodrigo Fernández Prieto se llamaría Moorea.

"Ro me regaló para nuestro primer mes un colgante con una perla negra que trajo de Moorea, la isla de la Polinesia, y me encantó el nombre de la isla. Tal es así que me quedó grabado, y le dije '¿si el bebé llega a ser nena le ponemos Moorea?' ¡Y también le encantó la idea!", relató la modelo en Intrusos explicando el origen del nombre.

Rufina Cabré y Magnolia Vicuña

Rufina y Magnolia son los nombres que llevan las hijas de Eugenia "China" Suárez, fruto de sus relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Y la elección del segundo levantó polémica.

Es que luego del nacimiento de la niña, varios recordaron en redes sociales que Carolina "Pampita" Ardohain suele utilizar imágenes de flores blancas -incluidas las magnolias- para homenajear a Blanquita, su hija con Vicuña, fallecida en el 2012.

Fidelina y Galatea Briski

A los 77 años, Norman Briski se convirtió en papá de dos niñas gemelas. Haciendo honor a su habitual excentricidad, el actor y su mujer, Eliana Wasserman, las bautizaron como Fidelina y Galatea.

A los 77 años, Briski fue padre de Fidelina y Galatea.

Galatea es un nombre que refiere a la mitología griega, concretamente, a una estatua construida por el rey Pigmalión que luego cobra vida propia. Sin embargo, Briski reveló que tomó ese nombre y el de Fidelina de una obra teatral.

Toribio Repetto

"Esto se llama familia monoparental. La decisión la tomé yo y tiene nombre y apellido: madre soltera por elección", anunció orgullosa Juana Repetto cuando decidió tener a su hijo sola.

Para el bebé eligió el nombre Toribio, aunque luego tanto ella como el resto de su familia decidieron llamarlo por un diminutivo más cariñoso: Torito. "Fue una bendición. Es un amor enorme, y un placer haberlo recibido", expresó su abuela Reina Reech.

Merlín Atahualpa Mollo

"A mí me gustan los dos nombres, se los puse yo. Son cosas mías personales de la vida. Uno fue por la primera película que vi en el cine, que fue El Rey Arturo, y estaba el mago Merlín. Eso quedó como una resonancia, como algo que me quedó de chico", explicó Ricardo Mollo en relación al nombre de su hijo con Natalia Oreiro: Merlín Atahualpa.

Oreiro junto a Merlín Atahualpa en uno de sus shows.

Sin embargo, fue el mismo nene quien comenzó a pedir que lo llamen por su segundo nombre, el que le pusieron en honor al legendario folclorista Atahualpa Yupanqui.