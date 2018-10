Meneses volvió a acusar a Gianola de acosador: "Me dijeron que siempre fue así"

A principio de esta semana la actriz Fernanda Meneses aseguró en un programa de radio que había sido acosada por Fabián Gianola en varias oportunidades, cuando ambos compartían un programa de TV en el 2015.

Aunque el actor salió a negar todo y se defendió de las acusaciones, ahora Meneses se presentó en Intrusos y contó detalles del calvario que vivió junto a su ex amigo. Además, explicó que no hizo la denuncia formal porque en otro episodio previo con su ex marido nadie de la Justicia la escuchó.

Fernanda Meneses dijo que Fabían Gianola es mala persona y muy mal compañero.

"Me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director. Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca", esas fueron las palabras que hicieron estallar todo y que después, abrieron las puertas para que la artista se anime ahora a contar más.

Aunque Gianola quiso poner paños fríos a la situación y argumentó que todo era "falso", la realidad es que ahora Meneses se animó a revelar cómo fue que supuestamente sucedieron las cosas.

Según dijo esta tarde en el piso de Intrusos, ella y Gianola se conocen hace 20 años y fueron siempre amigos. Sin embargo, cuando ella bajó de peso y empezó a ganar protagonismo en el programa que se emitía por Canal 9 el año pasado, las cosas cambiaron.

"Mientras era gordita, garpaba y estaba perfecto", dijo, y explicó que por una cuestión de celos, el actor le acortó su sketch, hasta que finalmente la dejó sin trabajo cuando eliminó su parte.

Meneses relató un fuerte episodio donde el actor le habría tocado sus partes íntimas.

Sin embargo, el episodio de violencia sexual habría ocurrido unos meses antes, durante la grabación de El kiosquito de Fabián, donde ambos actuaban juntos.

"Una de esas veces, me acerqué con el guión y él me tocó mis partes íntimas y me dijo 'estás más flaca'. Me quedé helada, no pude reaccionar. Fue una tortura ese día para mi", dijo, y enseguida agregó que la situación pasó frente a los ojos de los camarógrafos, y que ninguno la defendió.

"Terminamos de grabar y Fabián me pegó una palmada en la cola, con sonido. Fue tan fuerte el golpe que me tiró para adelante. Me fui llorando a mi casa y las maquilladoras me dijeron que era siempre así, que ya lo sabían. Pero nadie hizo nada y todos lo vieron. Cuando llegué a mi casa lo llamé y me pidió disculpas y dijo que no se iba a volver a repetir. Me sentí una nena de 8 años con un señor gigante", comentó angustiada.

Después de eso, desde el panel de Intrusos le consultaron los motivos por los que nunca había hecho la denuncia formal, y entre lágrimas, Meneses confesó que años atrás había vivido un terrible episodio de violencia que la había hecho decepcionarse de la Justicia, porque quiso denunciar a su ex marido y desde la policía nadie le creyó.

"Mi ex marido me quebró todos los dedos de los pies y casi me mata. Fui a hacer la denuncia a la Comisaria de la mujer, llena de sangre, y él entró después y me dijeron que él era inocente hasta que no se demostrara lo contrario. Tenía 30 hematomas en la cabeza", confesó.

Finalmente, la actriz también habló de la denuncia que Gianola le hizo en abril pasado, y la artista contó que todo se debe a una estafa, ya que hace unos meses lo llamó para reclamarle que no le había pagado todo lo que debía cobrar por haber participado en El kiosquito de Fabián y que él se lo tomó a mal.

"Él fue un mal compañero y me dejó sin trabajo. Él es un ser detestable, es una mala persona. Nunca se va a enfrentar conmigo porque es un cagón", cerró.