Mensajes, médium y apariciones: las experiencias paranormales de Evangelina Anderson

En febrero de este año, Nazarena Vélez reveló cómo y cuándo su fallecida hermana Jazmín se le presentó a su difunto marido, Fabián Rodríguez, y le dio un abrazo. La productora había recordado durante su visita a un programa de televisión las dos grandes pérdidas que marcaron su vida y contó que al empresario se le había aparecido su hermana cuando Thiago se encontraba internado.

Eva Anderson contó la cantidad de veces que vivió experiencias paranormales.

En esa oportunidad, además, Nazarena se animó a confesar que a Fabián –quien falleció en 2014- “lo siente” presente y a su alrededor todos los días: “Muchas veces siento su presencia y sé que Thiago también. A veces siento esa cosa extraña y de pronto por ahí lo llamo pero bueno”.

La experiencia paranormal que vivió la mamá de Barbie Vélez en aquella oportunidad sorprendió a propios y extraños, pero no es la primera en experimentar este tipo de “raras" situaciones. Eva Anderson, por ejemplo, sostuvo que tuvo contacto con alguno de sus seres queridos que ya no están, a través de un médium.

Según contó la mujer de Martín Demichelis, se encontró con una médium en Manchester, ciudad donde vive desde hace muchos años con el futbolista, quien le empezó a hablar con nombres propios de personas que ya habían dejado este mundo hace algunos años.

Eva Anderson, Martín Demichelis y sus hijos.

"Encontré una persona que es una médium. Ella sola se me acercó y me empezó a hablar con nombres de personas, sin conocerlos. Era inglesa y me decía hasta los nombres mal dichos porque no sabía una palabra en español”, contó durante su visita a PH, el ciclo de Telefe.

Y siguió: “Me dijo muchas cosas. Me comunicó con varias personas que ya no están. Me decía cosas que nadie sabía, como que el día anterior había estado jugando con mi hija, cantándole tal canción. Y yo estaba sola con mis hijos en ese momento y me decía lo que hice”.

La modelo manifestó que la médium le dijo que ese ser querido estuvo presente en el momento que peinó a su hija: “Me dijo que estaba con nosotros. Esta persona vino de la nada y me dijo cosas puntuales. Me quedé helada. A partir de esto, confío más en la vida después de la muerte".

Además, Eva detalló el momento que visitó la casa de su abuelo materno, tras su muerte, y sintió como alguien le “apoyo la mano” en el patio, el lugar favorito del nono. “Estoy convencida de que las personas que nos dejaron están entre nosotros. Me apoyó su mano para decirme ´tranquila, estoy bien´. Ese día me fui feliz de la casa de mi abuela”, cerró.