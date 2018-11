Michael Bublé, Luisana Lopilato y la escatológica anécdota de su beba, Vida, durante la gira mundial

Michael Bublé comenzará a finales de mes la gira mundial con la que promocionará su nuevo disco de estudio. En esta oportunidad, el cantante canadiense será acompañado por su mujer, Luisana Lopilato, y sus tres hijos: Noah, Elías y la pequeña Vida, de sólo tres meses.

Lejos de quejarse, el cantante, quien se encuentra promocionando el lanzamiento en Nueva York, reconoció que no está “pudiendo dormir” por su beba y reveló una divertida y escatológica anécdota que protagonizó la beba con sus fans.

“Anoche, mi beba me vomitó la leche. Se acercaron unos fans que querían una foto. No me dijeron nada, pero sé que cuando se pararon al lado mío se dieron cuenta del mal olor. No me dijeron nada, sonreían raro. Tal vez se decepcionaron o tal vez dijeron: ‘Esperaba que huela así’”, bromeó el cantante.