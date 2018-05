Milanesas fritas, lujos y autógrafos: la intimidad del noviazgo de Juanita Tinelli y Toto Otero

Tapa de la última edición de la revista Gente, Florencia Peña no sólo habló allí de su carrera artística sino también de su nuevo rol como suegra de Juanita Tinelli, novia de su hijo Tomás.

"¿Viste que los adolescentes varones suelen ser colgados, atolondrados? Y Juana focalizó a "Toto", le trajo la posibilidad de entender que existe 'un otro'", señaló la actriz, muy contenta con el noviazgo de los dos adolescentes.

"Una vez me llamó a México, durante mis vacaciones, y me dijo: 'Ma, Juana y yo cumplimos dos meses de novios y quiero mandarle flores. ¿Me ayudás?'", agregó relatando que la joven pareja se "mima" constantemente con regalos como desayunos sorpresa y dulces.

Milanesas y autógrafos

Peña también reveló que "Toto" aprendió a cocinar para hacerle a su novia milanesas fritas con puré, su plato favorito. "Lo ayudó a digerir la fama, un tema crucial para él, y por lo que tanto me peleaba. ¿Podés creer que firman autógrafos juntos en cada salida? Juana lo enfrentó a las responsabilidades. Me pone muy orgullosa que haya elegido como primer amor a una mujer como ella... ¡una bomba! Libre, segura, a la que nadie podría bajarle línea", agregó.

La actriz, además, aseguró que está "todo el tiempo online" con Marcelo Tinelli y su ex esposa Paula Robles, los padres de Juanita. "Estamos atentos y no sobreactuamos nada frente a los chicos. No existe eso de: 'Nos juntamos todos a comer'. Se la hacemos fácil. Y ellos entienden que para que sea así tienen que cumplir con el 'allá vamos', 'acá estamos' y 'pedimos permiso para'", explicó.