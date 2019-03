Militta Bora lo denunció por violación y Chano retrucó: "¡Me pidió U$S10 mil para dejar de hablar!"

El año pasado, Militta Bora se despojó de sus miedos y contó que sufrió violencia física y psicológica por parte de Santiago "Chano" Charpentier. “Hay un momento en la intimidad en el que él está bajo efectos. Una vez me dijo ‘A mí me da miedo que un día discutiendo, vos te caigas y te desnuques'. Todas las noches que pasé con él fueron muy oscuras”, había detallado.

Pero la denuncia de la cantante no fue solo pública, ya que en octubre del año pasado se presentó en la Justicia Penal y Civil para demandar por “violencia de género y abuso sexual”. “Primero fui sola a la Oficina de Violencia Doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal, porque dentro de los hechos de violencia hubo un hecho de violación”, aseguró la rockera.

En este contexto, Chano fue interceptado por las cámaras de Los Ángeles a la mañana y no dudó en arremeter con furia contra su ex novia y contra el programa de El Trece. “¡Denuncia de violación, la conc... de su madre! O sea... loco, ¿a vos te hicieron una denuncia de violación?”, le preguntó al cronista, Santiago Riva Roy, quien le respondió que “por suerte, no”.

Fue entonces que totalmente sacado, el ex líder de Tan Biónica aseguró: “¡Una mina que es puta, amante de un chabón!”. Fue entonces que el cronista decidió pararlo en seco, algo que molestó por demás al músico. “Yo juzgo a quien quiero. Como no soy un hombre machista, me crié con mi mamá, respeto a las mujeres y conozco a miles de mujeres famosas...”, dijo.

La pareja salió menos de dos meses, pero protagonizó más de un escándalo.

Y siguió: “Todas las minas te pueden hablar de mí, de la persona que soy: sensible, cuidadora. Nunca ejercí violencia. Me han robado, me han cagado a piñas, ¡nunca ejercí violencia sobre un hombre!”. Al mismo tiempo, luego de que le consultaran por su estado de salud, furioso retrucó: “Bien... ¿Por qué nunca me preguntás...? ¡Yo hice 17 números uno! ¡17!”.

Y continuó: “Y el pelotudo de Rodrigo Lussich, que era socio de Ángel, que me hace una nota antes (sic)... ¡17 números uno ! Amigo, estoy desde los 16 años componiendo un montón de cosas. Entonces, no me rompan las bolas con la violación… ¡No me rompan las bolas! Yo soy famoso y Militta Bora me pidió 10 mil dólares para que deje de hablar. ¿Querés ver el mensaje?”.

Militta y la prueba del golpe en su ojo.

Rápidamente, su manager le prohibió mostrar el supuesto mensaje extorsivo de Militta y dio por terminada la nota, mostrándose visiblemente incomodo con el momento.