Militta Bora y Nai Awada a los golpes en un boliche: la rockera fue echada por la seguridad

Semanas atrás, Militta Bora reapareció en los medios con una fuerte denuncia contra su ex pareja, Santiago "Chano" Charpentier: “Hay un momento en la intimidad en el que él está bajo efectos. Una vez me dijo ‘A mí me da miedo que un día discutiendo, vos te caigas y te desnuques'. Todas las noches que pasé con él fueron muy oscuras”, reveló.

Militta Bora habría golpeado a la sobrina de Mauricio Macri.

En ese momento, Nai Awada aprovechó la oportunidad para remarcar que habría tenido un breve affaire con el ex líder de Tan Biónica, acompañó a la cantante y ratificó sus dichos. Lo cierto es que más tarde todo fue desmentido por el cantante y se abrió una grieta entre sus ex parejas que terminó por explotar cuando ambas protagonizaron una fuerte pelea en un boliche.

No pienso dar declaraciones al respecto . Gracias a Dios la hecharon . Me amenazo y fue horrible . No voy a hablar de esta persona . Posta me da miedo . Gracias . https://t.co/PhFSknoeHf — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 15 de noviembre de 2018

Según trascendió, Awada y Bora se cruzaron en la entrada de un boliche porteño y la tensión entre ambas sailó a la luz. Las ex de Chano mantuvieron un acalorado cruce verbal por las declaraciones que ambas dieron sobre el músico en las últimas semanas. “Dejá de hablar de mí o te voy a cagar a trompadas”, le habría dicho la rockera poco antes de abalanzarse sobre la actriz.

Lo único que voy a decir es que no voy a hablar de lo que sucedió . Solamente correrme de personas violentas y energías horribles . Llegue a un boliche me vino a atacar físicamente y a decirme "negra villera no hables nunca más de mi" a los gritos . Realmente un mal momento . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 15 de noviembre de 2018

A través de su cuenta de Twitter, Awada se refirió al fuerte cruce que tuvo con la cantante, reconoció que recibió amenazas de parte de ella y advirtió que no piensa dar más declaraciones sobre este asunto. “Gracias a Dios la echaron. Me amenazó y fue horrible. No voy a hablar de esta persona. Posta me da miedo”, escribió en la red social.

Y lo cuento porq salió x todos lados y no paran de escribirme de medios para preguntarme . Ella lo realizó en un lugar público justamente para generar esto . Yo no tengo ningún interés . Gracias y buena semana ! — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 15 de noviembre de 2018

Y siguió: “Lo único que voy a decir es que no voy a hablar de lo que sucedió. Solamente correrme de personas violentas y energías horribles. Llegué a un boliche, me vino a atacar físicamente y a decirme ‘negra villera no hablés nunca más de mi’ a los gritos. Realmente un mal momento”

Según la sobrina de Juliana Awada, Militta Bora eligió ese boliche pata agredirlo para generar prensa. “Lo realizó en un lugar público justamente para generar esto. Yo no tengo ningún interés. ¡Gracias y buena semana!”, finalizó en su descargo.