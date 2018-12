¿Mintió? Las fotos del viaje de Thelma Fardín que comprometen y desmienten a Juan Darthés

El descargo de Juan Darthés generó bronca, indignación y cierta sorpresa en el colectivo Actrices Argentinas. Fueron muchas las artistas, incluida Thelma Fardín, quienes salieron a cuestionar los dichos del actor durante la entrevista que le dio a Mauro Viale.

En la nota sostuvo que nunca violó ni acosó a nadie. "¡Nunca! No sé qué pasó con Thelma. Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba, yo la saqué de la habitación. Le dije ´¿estás loca? ¿qué te pasa?´. Le dije que tenía novio, que yo era un tipo grande, fui yo quien le dijo que mis hijos tenían la misma edad que ella. ¡Por Dios!", dijo.

Además dio detalles del regreso de aquella gira por Nicaragua -según la denuncia de Fardín, fue en el país de centro América donde Darthés la violó- y aseguró que fue la actriz, que por aquel entonces tenía 16 años, la que lo acosó. "¿Cómo puedo hacer una cosa así? Thelma golpeó la puerta…..Ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso", manifestó.

Al final de su sorpresivo relato, el ex protagonista de Simona afirmó que en aquel momento volvió sentado al lado de Thelma en el vuelo de regreso. “Volvimos en el avión y no estaba yo solo. Estaban los papás de Brenda (Asnicar), los papás de Laurita Esquivel, los productores, la gente que nos cuidaba. ¿Nadie vio eso? Thelma se sentó al lado mío en el avión”, aseguró.

Las fotos que comprometen a Darthés.

Lo cierto es que desde el entorno de "Patito feo" no tardaron en desmentir al actor. Primero fue Daniel Grinbank, el productor musical de la gira en la que se habría producido la violación, quien desmintió los dichos del actor. “Juan Darthés mintió descaradamente. Una de esas mentiras fue decir que Thelma habría viajado al lado de él en el vuelo de vuelta a BA (Buenos Aires)”, dijo.

Thelma no volvió junto al actor.

Y agregó: “El compromiso de transportación internacional de la delegación que él tenía convenido (era) que en vuelos de más de cinco horas viajaba en Business. Thelma viajó con el resto del elenco en turista. Seguís dando asco. ¡Demoledor!".

Pero a la publicación de Grinbank se le sumó en las últimas horas las fotos –que publicó la revista Gente- que refutan estos dichos, donde se la puede ver a Thlema en el avión, junto a las mellizas Sol y Belén Berecoechea, sus compañeras de elenco y lejos de Darthés.

Thelma Fardín denunció a Darthés por violación.

Cabe destacar que la propia Fardín había mencionado a las mellizas Berecoechea cuando relató el detestable episodio que sufrió en Nicaragua: "Tuve que soportar esa noche sola, y cuando lo conté fue a la mañana siguiente en el avión de vuelta a Buenos Aires a dos compañeras (por las mellizas Berecoechea). Se quedaron paralizadas", describió la actriz que ahora tiene 26 años.

Otro dato que llamó la atención fue que Darthés llamó días antes de las conferencia de prensa a Juan Guilera, ex novio de Fardín para "manipularlo", según describió. Ya que le preguntó a Guilera si recordaba que cuando estaban en Nicaragua él le había dicho a Darthés que Thelma tenía fantarías con él. Algo que nunca ocurrió.