Mirko al Guinness: Marley habló de su hijo, cómo será su infancia y, ¿se viene un hermanito?

Mirko, el hijo de Marley (Alejandro Wiebe), cumplirá un año el 27 de octubre, pero ya se convirtió en un bebé récord. Según lo que contó el padre orgulloso en la revista Hola, el pequeño podría ser parte de los récord Guinness. El galardón sería "al bebé más viajado del mundo", ya que en 10 meses conoció 14 países.

A sus 45 días viajó en avión por primera vez cuando regresó a la Argentina desde Estados Unidos, donde nació. Y desde entonces, no paró porque acompañó a Marley en cada parada de Por el mundo.

"Estuvimos en Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Hong Kong, Singapur, Dubai, Alemania, Grecia, Rusia, España, Italia, Francia, Bélgica", enumeró el conductor. Hay que ver si la organización de los récords Guinness valida dicha marca.

En esos viajes, el niño, cuyos padrinos son Susana Giménez y Coco Fernández, también tuvo encuentros cara a cara con algunas de las figuras más reconocidas en el mundo, como Barack Obama, Lionel Messi, el Papa Francisco, Mauricio Macri y Diego Maradona, que pidió especialmente conocerlo cuando el programa llegó a Dubai.

En otra parte de la entrevista el conductor habló sobre la exposición que recibe su hijo, un punto que suelen cuestionarle. "Ahora es como un juego porque es chiquito y adonde voy enseguida me piden sacarse fotos con él. Cuando empiece el colegio, seguramente baje su nivel de exposición", afirmó.

La cuenta de Instagram de Mirko suma más de 2 millones de seguidores y es un fenómeno que sorprendió hasta a Marley. "Cuando le abrí la cuenta pensé que iba a tener 10 mil seguidores. Jamás se me pasó por la cabeza que más de 2 millones de personas iban a tener interés en mi hijo. Me tomó de sorpresa", contó.

El conductor de La voz, contó que hasta llegó a consultarle sobre el tema a la actriz Jimena Barón, otra famosa que suele exponer a su hijo en las redes sociales. "Le pregunté cómo hacía con su hijo Morrison. Ella me dijo que así como a él le gusta que publique algunas situaciones, también hay momentos en dónde le pide que no le saque fotos", declaró.

Por su parte, Barón le contó una situación que vivió con su hijo: "Me contó que Morrison una vez quiso salir a la calle disfrazado del Hombre Araña para que la gente no lo reconociera. Por eso tengo que ir midiendo lo que Mirko quiere y necesita", reflexionó.

Como no fuera suficiente para pensar y analizar, a menos de un mes del primer cumpleaños de su hijo, el conductor está pensando en darle un hermano. "Estoy viendo ahora que hago, si una hermanita o un hermanito. No sé bien qué hacer, no sabía que era tanto trabajo. Aplaudo a todas las madres y padres que se dedican a full a sus hijos”, reveló Marley y habló sobre lo difícil que es criar a un hijo, al ser entrevistado por Verónica Lozano en Corta por Lozano.