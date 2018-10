Mirtha Legrand, furiosa con los rumores que la vinculan en un romance con Carlos Monzón

En este último tiempo, las películas o series inspiradas en la vida de una figura, ya sea del deporte, la música o la televisión, generaron un gran número de críticas. Y el caso de la tira inspirada en la vida de Carlos Monzón no es la excepción. La misma se estrenará el año que viene y tratará de la historia, éxitos y lado oscuro del histórico boxeador. Sobre todo de sus romances más famosos.

La serie del boxeador se estrenará en 2019.

Entre otras, la ficción mostrará la relación del ex campeón del mundo con Mercedes "Pelusa" García, su primera esposa, su romance con Susana Giménez, que conoció durante el rodaje de La Mary en 1974, recordará la historia al lado de Alicia Muñiz, a quien terminó asesinando el 14 de febrero de 1988 y ¿aparecerá Mirtha Legrand también vinculada al boxeador?

¿Mirtha tuvo un romance con Monzón?

Lo cierto es que Luis Ventura hizo enfurecer a La Chiqui al reflotar un viejo rumor en Involucrados, por América, en el que aseguraba que existió una suerte de acercamiento sentimental entre la conductora y Monzón en la época en que el deportista trabajaba con su difunto marido, Daniel Tinayre, en la producción de la película en la que luego conoció a Susana.

Claro está, la diva de los almuerzos se mostró furiosa al escuchar una vez más estas versiones y se comunicó con el periodista para desmentir esta información. Muy enojada, Mirtha negó que ese rumor haya sido verdad y aseguró que bajo ningún punto de vista va a permitir que la vinculen con Monzón porque la relación fue de amistad con su familia.

Lo cierto es que la cosa no terminó ahí y la diva afirmó que llevará ante la Justicia al periodista por lo que pasó en el programa. "Quiero ir a juicio, no me interesa que se arrepienta, me hizo daño", sentenció La Chiqui, a lo que Ventura redobló la apuesta y respondió: "¡Me encantaría ir a Tribunales, quiero verla ahí!". ¿Mirtha tuvo un affaire con el ex campeón del mundo?

Jorge Román como Carlos Monzón.

La serie que contará la vida de Monzón, desde que vendía diarios para ayudar a su familia hasta que llegó convertirse en el número uno del boxeo, tendrá 13 capítulos, se emitirá por el canal Space, y estará protagonizada por Jorge Román y Mauricio Paniagua en el rol de Monzón, Paola Ker como Pelusa, Carla Quevedo como Alicia Muñiz y Celeste Cid como Susana.