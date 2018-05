Mirtha dijo que Belgrano era homosexual y eso era "feo", pero se arrepintió y pidió perdón

Todo ocurrió durante el último domingo, en uno de sus históricos almuerzos. Mirtha Legrand tuvo un insólito comentario sobre el general Manuel Belgrano que terminó derivando en un breve, pero contundente pedido de disculpas de la diva a través de las redes sociales.

Uno de los invitados a la famosa mesa fue el periodista e historiador Daniel Balmaceda (56) y en medio de la charla que tenía con La Chiqui, surgió el nombre del militar rioplatense. Curiosa, o sabiendo la respuesta que le iba a dar el historiador, la conductora quiso saber cómo le decían al prócer argentino en su círculo íntimo. “Le decían cotorrita”, respondió Balmaceda.

El escritor aclaró que en la tropa lo hacían cariñosamente y que el apodo se debía a que Belgrano usaba una chaqueta verde loro y tenía la voz aflautada, “similar a la de (Fabián) Cubero", señaló con cierto humor Balmaceda. Hasta ahí, el ida y vuelta era normal hasta que Mirtha hizo un comentario que molestó a sus otros invitados, Jey Mammón y Flavio Mendoza.

Mirtha pidió disculpas al aire y un día después en las redes.

En medio de la conversación, la Diva de los almuerzos dijo, de forma desafortunada, que "también se dijo en algún momento que (Belgrano) era homosexual. Es feo eso, eh", opinó. Rápidamente, fue Mammón quien reaccionó a sus dichos y le recriminó: "¿Pero por qué es feo?".

Para sacarle dramatismo al asunto, Mendoza acompañó los dichos del humorista con un: “Guarda Mirtha, que le arrancamos el vestido y la corremos”. Ante esto, la conductora volvió a tener una insólita respuesta que sorprendió a su mesa: “¿Por qué es feo?, porque era un patriota".

Al notar que sus comentarios no habían caído bien en sus invitados, Mirtha decidió dar marcha a atrás y manifestó: "No tengo nada en contra, al contrario chicos, los adoro. Yo soy anti kirchnerista, pero la ley de matrimonio igualitario me gustó mucho”.

A su vez, se disculpó al aire y agregó: "Retiro lo de 'feo' porque me van a caer los del INADI. Lo retiro. La sociedad ha evolucionado. Yo me noto que he evolucionado. Cuando era joven no entraba en mi cabeza que dos personas del mismo sexo tengan sexo".

El pedido de disculpas de Mirtha en Twitter.

Sin embargo, el verdadero pedido de disculpas de La Chiqui llegó un día después a través de sus redes sociales: “Pido humildemente disculpas, lo dije apresuradamente. Las pedí en el mismo programa y las reitero. Todas las personas me merecen todo el cariño y respeto por igual”.