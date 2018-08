Misterio develado: Candelaria Tinelli admitió al fin que se retocó la nariz

Canderlaria Tinelli es desde hace tiempo una de las it girls de Argentina. Su atuendo, su forma de ser, los lugares a los que concurre, todo termina siendo analizado en cadena nacional para copiar su estilo. Esto también trajo aparejado varios debates y polémicas sobre su figura. Pero ninguno fue tan mediático como el misterio de su nariz.

Desde hace tiempo que se especula con que se habría sometido a una cirugía para cambiar ese aspecto de su rostro. En diferentes programas, en las redes y en varios medios se puso en debate si se había sometido o no a una cirugía. Cansada de esa situación, la hija del conductor Marcelo Tinelli utilizó su cuenta de Instagram.

La story de Cande Tinelli para ponerle fin al debate sobre su nariz.

"Amigos, no me importa decir que me operé la nariz. No me ofende que difundan estas fotos porque lo cuento sin problema", publicó sobre las imágenes a las que agregó “amo mi nariz nueva”.