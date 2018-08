Moria, que se quedará en Intrusos, protagonizó un "blooper" al bajar las escaleras: "Casi me mato"

Después de una larga lista de candidatos, las autoridades de América TV decidieron que sea Moria Casán la encargada de conducir Intrusos hasta el regreso de Jorge Rial. El conductor estará de licencia, al menos, hasta octubre de este año y, si bien al principio había detallado que solo estaría al mando del ciclo por unos días, finalmente La One aceptó estar a cargo hasta el retorno de Jorge.

Lo cierto es que luego de muchas especulaciones y versiones, Liliana Parodi, gerente de programación de América, quedó muy conforme con la labor de la ex vedette. No solo por los buenos números en el rating, sino por la excelente relación con el equipo de Intrusos.

Por otra parte, Moria protagonizó un blooper este miércoles en el comienzo de Intrusos. "Arranca una nueva emisión de Intrusos, 18 años, la aplanadora del espectáculo. Con ustedes, la lengua karateka, la señora Casanova, la mega One, Moria Casán", presentó el locutor.

Esa frase le da el pie para bajar, bailando y muy divertida, las escaleras, tal y como hacia Rial antes de tomarse una licencia de cuatro meses. Pero al momento de bajar, uno de sus tacos le jugó una mala pasada y la hizo trastabillar ante la mirada de todos los panelistas del ciclo.

Moria culpó a sus zapatos nuevos.

Para la buena fortuna de Moria, logró reponerse antes de terminar en el suelo y, con su filosa lengua y característico humor, pidió: "¡Casi más me mato! ¡Cómo zafé! Hay que ponerle cinta a los zapatos nuevos ¿Puedo bajar de nuevo?".

Una vez realizada la nueza entrada, sin fallos, la ex vedette sentenció: “No me permito bajar así una escalera, no se mira el piso cuando se baja una escalera, no me lo permito”.