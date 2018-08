1 /3 Muerte y resurrección: la ex chica Disney Demi Lovato volvió a las redes y rompió el silencio tras su sobredosis Muerte y resurrección: la ex chica Disney Demi Lovato volvió a las redes y rompió el silencio tras su sobredosis Muerte y resurrección: la ex chica Disney Demi Lovato volvió a las redes y rompió el silencio tras su sobredosis

Luego de sufrir una sobredosis de heroína que la dejó al borde de la muerte y haber sido repentinamente internada hace dos semanas en la ciudad de Los Angeles, la actriz y cantante Demi Lovato logró recuperarse gracias a la ayuda de los médicos, y en las últimas horas decidió regresar a sus redes sociales para hablar sobre lo ocurrido y para agradecer el apoyo que sus fans le brindaron.

Demi Lovato fue internada por una sobredosis de heroína hace 2 semanas.

La última publicación de Instagram de la estrella pop había sido el 23 de julio, un día antes de que ingresara de urgencia al hospital. Según se pudo saber, lo que ocurrió es que la cantante fue encontrada inconsciente en el cuarto de su residencia de Hollywood el martes por la mañana y rápidamente fue trasladada al Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles.

Luego de haber formado parte de una fiesta con exceso de drogas y mucho alcohol, la joven fue hallada por un miembro de su staff, quien al verla inconsciente llamó rápidamente al servicio de emergencia.

Lovato fue hallada en su casa de Hollywood en estado incosciente.

Afortunadamente, tras pasar dos semanas internada, la artista de 25 años se mostró mucho mejor en sus redes sociales, y rompió el silencio con un extenso mensaje de agradecimiento.

"Siempre he sido transparente sobre mi relación con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho", escribió en el primer párrafo de su carta.

Además, le habló directamente a sus fanáticos, a quienes les agradeció "eternamente" por sus numerosas muestras de cariño, como así también destacó la ayuda que recibió de su familia y de sus compañeros de trabajo.

"Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi camino hacia la recuperación y la sobriedad", agregó, antes de asegurar por último que seguirá luchando.

En 2012 la actriz reconoció en un documental que era adicta a la cocaína, aunque también explicó que después de haber estado muy mal, inició un tratamiento para desintoxicarse y mejorar su vida.

Sin embargo, en junio de este año reveló que sufrió una nueva recaída: luego de ello, lanzó una canción llamada "sobria", en la que le pidió perdón a sus padres por no haber podido mantenerse sana.

"Mamá, lo siento, ya no estoy sobria. Papá, por favor perdóname por las bebidas derramadas en el piso. Para los que nunca me dejaron, hemos estado en este camino antes. Lo siento mucho, ya no estoy sobria", dice el tema.