Nai Awada insultó a Macri y lo acusó de alejarla de su tía: "Me avergüenza que esté con este sorete"

La violenta suba del dólar este jueves, sumado a la drástica escalada del último miércoles del 8%, provocó el miedo, la preocupación y el disgusto en la población. El billete verde superó en esta jornada los 41 pesos en el mercado mayorista y alcanzó la barrera de los $42 en el minorista.

Por esta misma razón, fueron muchos los que decidieron utilizar las redes sociales para manifestarse en contra de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Pero entre las palabras de rechazo y repudio al actual presidente, se destacaron los dichos de Naiara Awada.

La hija de Alejandro Awada, sobrina de la primera dama, Juliana Awada, y por ende también del jefe de Estado, no se guardó nada y hasta insultó a su tío sin dudarlo: “Soy una joven con mucho miedo. Por favor amo mi país: señor presidente no quisiera estar en sus asquerosos zapatos”.

En su extenso descargo 2.0, calificó de “mierd..” al actual gobierno y aseguró que está lleno de incompetentes. “Nos están hundiendo. “Qué asco me da el señor presidente y todo su equipo de conchetos infradotados que no saben nada, ni les importa la gente”, agregó, furiosa, Naiara.

NO SOY K NI PRO . Solo soy una joven con mucho miedo . Por favor amo mi país : señor presidente no quisiera estar en sus asquerosos zapatos — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

Gobierno de mierda lleno de incompetentes que nos están HUNDIENDO — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

Que asco me da el señor presidente y todo su equipo de conchetos infradotados q no saben NADA ni les importa la gente cuando se están cagando de hambre . Nos están hundiendo!!!! https://t.co/xtswywynX2 — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

Al mismo tiempo, la ex participante del Bailando aseguró estar “asustada” por la situación económica del país y sumó: “Estamos en manos de incompetentes que no saben nada. Me avergüenza que mi tía este con este sorete y me cansé de no expresarme”.

En este marco, la sobrina de Macri lo acusó de separarla de su tía y continuó: “Estoy muy triste. No solo me separó de mi familia, sino que está hundiendo el país. No puedo expresar paz y tranquilidad. Ojalá alguien entendiera mi lugar".

Estoy asustada como cualquier ciudadano que ama su país . Estamos en manos de INCOMPETENTES que no saben NADA . Me entristece muchísimo . Me avergüenza que mi tía este con este SORETE Y ME CANSE DE NO EXPRESARME. https://t.co/rDff4fxBeR — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

Estoy muy triste . No solo me separo de mi familia sino está hundiendo el país . No puedo expresar paz y tranquilidad . Ojalá alguien entendiera mi lugar . https://t.co/fp6apfAKJM — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

Sigan tratando de convencernos cuando la gente no llega a fin de mes y se caga de hambre . Al señor presidente LE CHUPA UN HUEVO . Entonces a mí me chupa un huevo que se haya metido en mi familia . Voy a hablar de lo q se me cante como ciudadana joven q soy con miedo . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

Por último, la actriz aseguró que al presidente “le chupa un huevo” la calidad de vida de los argentinos y sentenció: "Sigan tratando de convencernos cuando la gente no llega a fin de mes y se caga de hambre. Al señor presidente le chupa un huevo. Entonces a mí me chupa un huevo que se haya metido en mi familia. Voy a hablar de lo que se me cante…”