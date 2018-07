Natalia Oreiro pierde el filtro en "Re Loca", la película que marca su regreso a la comedia

Natalia Oreiro le tomó el gusto al cine y después de "Gilda, no me arrepiento de este amor" (2016), vuelve a la pantalla grande con "Re loca. ¡Y me encanta! La comedia que se estrena este jueves muestra todo el histrionismo de la actriz puesto al servicio de una mujer que se cansó de la rutina y de las presiones cotidianas.

Dejando atrás todo tipo de filtros, Pilar, una mujer como cualquiera dejar de callarse y rebelarse contra su marido, familiares, jefes, compañeros de trabajo y todo lo que se le cruza en el camino, viviendo una verdadera mutación en su personalidad.

De la mano del director Martino Zaidelis, que Oreiro decide regresar a la comedia después de varios años sin incursionar en el género.

Oreiro encarna a una mujer que se cansó de callarse y manda todo al demonio.

En esta vuelta la acompañan Diego Torres, Fernán Mirás, Gimena Accardi, Pilar Gamboa, Malena Sánchez, Radagast, Martín Garabal, Celeste Carballo y Hugo Arana, entre otros.

"Estaba esperando que me llegara un guión tan redondo como este, es tan actual la temática, me siento tan identificada con este personaje, porque es muy liberador decir lo que sentís", destaca Oreiro en conversación con BigBang. "Estamos atravesados socialmente por gente impertinente o que te maltrata, y por la rutina por lo que este personaje atraviesa a hombre y mujeres", cuenta a modo de anticipo.