Natalie Weber bailó en Showmatch y emocionó: su lucha contra el cáncer de mama

Natalie Weber, la esposa de Mauro Zárete, volvió a sonreir y emocionó a todos en la pista. Hace unos días, aún se recuperaba de la angustia por la abrupta salida de su marido de Vélez, el club en el que había prometido jugar hasta se retiro. La familia recibió amenazas de muerte y debió pedir custodia policial.

Weber confesó estar muy nerviosa.

Pero no es la primera vez que la modelo enfrenta una situación difícil. El año pasado perdió un embarazo de tres meses y luego fue diagnosticada de cáncer de mama. "Pensaba todo el tiempo: '¿Qué hice mal? ¿A quién lastimé?'. Nunca actué mal con nadie. No entiendo… ¿A los 30 años un cáncer? No lo podía entender. Estuve diez días sin salir de mi casa", describió hace tiempo en una entrevista con Gente. Sobre esto, Marcelo Tinelli la felicitó por su lucha.

Con mucha emoción, contó que luego de recuperarse decidió darse otra oportunidad para lucirse en el baile y por ese motivo decidió aceptar la propuesta de sumarse al programa. "Estoy muy nerviosa pero feliz de estar acá y tener la oportunidad. Veremos qué sale", dijo con timidez y no la tuvo fácil en su debut en el Bailando.

Su turno en la pista llegó después de la imponente coreografía que presentaron Flavio Mendoza y Belén Pouchan. Pero le puso mucha entrega y se notó su dedicación para sorprender con buenos trucos junto a su partenaire Iván Anrriquez, acompañados por Alejandro Paker como cantante elegido para la performance.

LA DEVOLUCIÓN DEL JURADO

Ángel de Brito (7): “Bailaste bastante, hiciste mucho para un debut, Natalie. Me faltó un poco más de disfrute entre ustedes. Felicitaciones”.

Laurita Fernández (8): “Soltate, Natalie. Tenés un lomazo, pero la cabeza estaba rígida”.

Florencia Peña (voto secreto): “Me gustó mucho y, la verdad, no esperaba nada. Tenés mucho oído y ritmo. La pareja tiene mucho para crecer”.

Marcelo Polino (4): “Una grata sorpresa. Me gustó, un buen comienzo. Soltate, vení acá a divertirte y pasarla bien”.

En total sumó 19 puntos y Natalie quedó entre los mejores puntajes.