Nati Jota lució su cuerpo al natural y revolucionó las redes sociales: "Amo mis estrías"

A mediados de julio, se dieron a conocer algunas postales de Wanda Nara junto a Mauro Icardi disfrutaban un día de playa en familia. Las imágenes mostraban a la botinera al natural sin inhibiciones en mostrar cualquier rastro que pudiera dejar la maternidad. A raíz de estas fotos, la modelo fue muy criticada y un tendal de "mujeres reales" salió en su defensa.

Lejos de aquel momento, esta vez fue Nati Jota quien aprovechó las redes sociales para mostrarse tal cual es, muy relajada, y sin temor a mostrar las estrías de sus voluptuosas curvas. "Pensar que en un momento me tapaba las estrías y ahora las amo", escribió la periodista de ESPN Redes en Twitter, junto a una foto en bikini, luciendo su figura al natural y sin retoques.

Pensar que en un momento me tapaba las estrías y ahora las amo. pic.twitter.com/49Y6R78RCy — NATI JOTA ���� ����‍♀️ (@natijota) 9 de septiembre de 2018

La influencer se encuentra de vacaciones con su novio, Bruno Siri, en Miami, y se animó a publicar un emotivo descargo agradeciéndole a todos sus seguidores. "Después de un año de mucho laburo (y que gracias a Dios o a mí o al destino así seguirá), agradecida a la vida por estar viviendo este sueño hecho viaje con el amor de mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Trabaja como periodista de ESPN Redes.

Nati junto a su novio.

Y sentenció: “Ni en mis deseos más flasheros me veía acá, así, tan completa y tan feliz. Gracias a ustedes por acompañarme siempre en todas y perdón por ser tan cursi. Soy sensible, sorry". Hasta el momento, Nati Jota tiene más de 800 mil seguidores en Twitter, mientras que en Instagram la periodista cosecha un número mayor: un millón de usuarios la siguen.