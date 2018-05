Nazarena Vélez acusó a Muscari de "robarle" los derechos de una obra: "Justo se le ocurrió la misma idea"

La fraternal relación que había entre Nazarena Vélez y José María Muscari ya es cosa del pasado. Sin ir más lejos, a mediados de 2016 la actriz había confirmado que el director no le atendía el teléfono a causa de los audios filtrados y que lo tuvieron como protagonista mofándose de Fede Bal por aquel entonces. “Yo no estoy peleada con Muscari, pero estamos distanciados”, aclaró.

Sin embargo, en diálogo con Intrusos, Nazarena trajo a colación una vieja pelea que tuvo tiempo atrás con Muscari, a quien acusó de haberle “plagiado” una obra. “Hace un tiempo largo le había contado, en la época de Leonas, que tenía el sueño de hacer un bestseller, una obra de teatro de una película y se lo dije a él”, contó en primer lugar la productora.

Y siguió: “Pero me enteré que él, con una persona de Uruguay, compró los derechos. Fue raro y un poco desprolijo enterarme por Twitter que justo se le ocurrió la misma idea. Yo lo llamé y le dije ¡qué raro! Me dijo que había pensado que yo no la quería hacer. ´No sabía que lo querías hacer vos, pero en realidad lo compró una chica de Uruguay´, me dijo”.

La amistad entre Nazarena y Muscari se rompió.

En esa sintonía, luego de desearle lo mejor en su nuevo proyecto con cierta ironía , Nazarena advirtió que el director teatral compró los derechos en el mismo momento que se filtró el audio donde se burlaba del hijo de Carmen Barbieri. “Qué momento raro que justo nos distanciamos en ese momento. ¿Si sacrificó nuestra amistad por la obra? No lo sé. Es raro”, remarcó.

Siempre según las palabras de Nazarena, Muscari no le atendió el teléfono por mucho tiempo. “Él me culpó por los audios y nunca más me atendió el teléfono, pero los derechos ya estaban comprados. Yo hice una defensa animal de él y de su parte nunca quiso defenderme. Sigo pensando que fue el DJ el que viralizó los audios”, sostuvo la actriz.

En medio de la crisis que tuvieron Fede Bal y Barbie Vélez, José María Muscari, como gran parte del mundo del espectáculo, había elegido un bando: prefirió defender a capa y espada a Barbie mientras defenestraba a Federico Bal. El tiempo pasó y el polémico audio que salió a la luz complicó la relación que mantenía con la familia Vélez.

En el mensaje se podía escuchar al director teatral tildando al hijo de Carmen Barbieri de “enano, payaso, mediático, gordo, judío y cara de pato”. Por esta misma razón, Muscari tuvo que recurrir a distintos programas de televisión, redes sociales y hasta la DAIA pidiendo disculpas a la gente.

Nazarena habló de su relación con Muscari.

Estos escandalosos dichos que hizo José María sucedieron en medio del cumpleaños de Barbie Vélez, lo que motivó al director a sospechar que Nazarena Vélez o su círculo íntimo los dieron a conocer. Desde ese entonces, la amistad se acabó y Muscari decidió tomar otro camino que, al parecer y según Nazarena, estaría ligado al “robo”. BigBang intentó comunicarse con Muscari para pedirle que diera a conocer su punto de vista, pero el director no atendió el teléfono.