Nazarena Vélez irá a juicio oral por haber llamado "asesino" a Federico Bal

Todo ocurrió en mayo de 2016, cuando una pelea entre Fede Bal y Barbie Vélez – quienes en ese momento eran pareja- se tornó violenta y subida de tono. "Barbie ejerció violencia hacia ella y hacia mi departamento", había señalado en su momento el hijo de Carmen Barbieri, quien había sido denunciado por la modelo por ejercer violencia verbal y física sobre ella.

El fin de la pareja estuvo marcado por la violencia.

Lo cierto es que la Justicia dejó libre de cargo y culpa a Federico Bal en la causa por violencia de género que le inició su ex hace dos años y absolvió a Barbie de las acusaciones del actor, quien sostuvo en su momento que la modelo y actriz dañó su departamento, robó su pasaporte, su celular y las llaves de su camioneta, e intentó prenderle fuego su barba.

Nazarena había llamado "asesino" al hijo de Carmen Barbieri.

Pero a pesar de esto, la guerra entre la familia Vélez y Fede Bal volvió a instalarse en los medios debido a que Nazarena Vélez deberá a ir a juicio oral en la causa por calumnias e injurias que le inició el ex ganador del Bailando, después de que ella lo llamara “asesino”.

Así lo confirmó el abogado de Fede, Juan Ignacio Giovanettoni, quien avisó que Nazarena deberá presentarse a una audiencia oral y pública. “El abogado de Nazarena, Gabriel Iezzi, había pedido el sobreseimiento, pero la Justicia lo denegó”, informó Marina Calabró en Intrusos.

La panelista explicó que la propia Justicia determinó que los dichos a Federico, cuando lo trató de asesino, entre otras cosas, deben dirimirse en una audiencia oral y pública. En esa línea, Nazarena –antes de determinar la fecha de la audiencia- será citada a una instancia de indagatoria.

Bárbara Vélez y Federico Bal resultaron sobreseidos de la causa judicial que iniciaron en 2016.

Cabe remarcar que la propia mamá de Barbie nunca se cruzó con su ex yerno y tampoco quiso presentarse a ninguna mediación para estar cara a cara con él y arreglar las cosas antes de llegar a la instancia de juicio. “Ella quería ir a juicio, decía que si lo tenía que ver sería en la Justicia”, agregó Adrián Pallares sobre la situación de Nazarena.

La frase que derivó en la denuncia de Fede a su ex suegra llegó luego de su escandalosa separación de Barbie. “Me la cag… a trompadas. Para mí un golpeador no tiene que trabajar más. ¿Sabés que lo diferencia a Federico de un asesino? Que no se rompió el vidrio y no le cortó el cuello a Barbie. Sino hoy es un asesino”, había dicho Nazarena por aquel entonces.