Nazarena, que va a juicio por decirle asesino a Fede Bal, insiste: "Sostengo cada uno de mis dichos"

La novela entre Federico Bal y Nazarena Vélez sumó un nuevo capítulo después de que el hijo de Carmen Barbieri decidió llevar a juicio oral a la vedette y madre de su ex novia por calumnias e injurias debido a que le dijo "asesino".

Fede Bal llevará a juicio oral a su ex suegra.

Al conocer la noticia, Nazarena salió a responderle a través de su cuenta de Twitter al actor. "Sostengo cada uno de mis dichos ante esa y cualquier persona que ejerce violencia física sobre todo ante una mujer. La diferencia entre un golpeador y un asesino es "la suerte" de la víctima en el momento del hecho.#NiUnaMenos", escribió la mamá de Barbie en la red social.

Nazarena redobló al apuesta y le contestó a su ex yerno en las redes sociales.

Fue Juan Ignacio Giovanettoni, el abogado de Fede Bal, a través de un mensaje a Marina Calabró en "Intrusos", quien dio a conocer que Nazarena deberá presentarse a una audiencia oral y pública.

El mensaje de Nazarena en las redes sociales.

Según contó la panelista, el abogado de Nazarena, Gabriel Iezzi, "había pedido el sobreseimiento. La Justicia lo denegó y determinó que los dichos a Federico, cuando lo trató de asesino, entre otras cosas, debe dirimirse en una audiencia oral y pública".

Federico le inició acciones legales a Nazarena por sus dichos en 2016.

Con respecto a los dichos de Nazarena, Fede le respondió mientras se encontraba sentado en el linving de Intrusos: “De este tweet no tengo nada para responder. Yo me ocupe de llevar por las vías legales las cosas que ella dijo en la televisión de un tema tan delicado. Decidí judiciadizarlo porque hay temas que se tienen que discutir en la Justicia, que exceden los temas del espectáculo”.

En mayo de 2016, Federico le iniciaba la causa a Nazarena luego que ella lanzara lapidarias acusaciones en el programa de América TV: "Me la cag… a trompadas (por Barbie y la escandalosa separación de Bal) Para mí un golpeador no tiene que trabajar más. ¿Sabés que lo diferencia a Federico de un asesino? Que no se rompió el vidrio y no le cortó el cuello a Barbie. Sino hoy es un asesino".