“Nefasto y desagradable”: el comentario machista de Billy Bond que encendió las redes sociales

Billy Bond es noticia, no sólo porque a 47 años de su edición original, se reedita en vinilo el primer disco de su banda La Pesada del Rock and Roll, no sólo porque una nueva generación redescubrió su música gracias a la película El Ángel, sino porque cometió un exabrupto grave al ser invitado al programa radial Sexy Pipol que conduce Clemente Cancela.

En medio de la charla, Jésica Lamonica Lima hizo un comentario y él, sorprendiendo a todos, le respondió: "Sacate la bombachita". Al ver que sus dichos no le hicieron gracia al resto de los que llevan adelante el ciclo, siguió hablando de su vida relacionada al rock argentino.

Llegando al final de la entrevista, Cancela notó la incomodidad de su compañera, quien no había vuelto pronunciar ni una sola palabra a lo largo de la nota, y decidió preguntarle al músico cómo se lleva con el movimiento feminista.

"Hace un rato hiciste un chiste a Jésica que la verdad nos resultó muy incómodo para todos entonces quiero preguntarte qué opinás", dijo el conductor. "Me llevo muy bien. Estoy de acuerdo con los gays, con las mujeres, con lo que sea contestación al conformismo normal”, contestó.

Billy Bond, ícono del rock argentino.

Y agregó: “Quise ser gracioso, no quise ofenderla. Era un chiste". A pesar de la disculpa del ex cantante de La Pesada del Rock & Roll, Lamonica Lima se refirió al hecho en su cuenta de Twitter y sepultó al ícono del rock de 73 años tildándolo de “nefasto”, “desagradable” y “misógino”.

“Con respecto a lo que pasó hoy con el desagradable y nefasto Billy Bond sólo voy a decir que me hubiese encantado mandarlo a cagar y decirle mil cosas pero en ese momento me bloqueé. Es muy difícil reaccionar con algo así”, escribió en las redes sociales.

Y continuó: “Él quiso denigrarme, ponerme en un lugar inferior al de mis compañeros. Fue un momento feo, incómodo y muy desagradable. Gracias por los mensajes de sororidad y buena onda y gracias a todos mis compañeros”.

Con respecto a lo que pasó hoy con el desagradable y nefasto Billy Bond sólo voy a decir que me hubiese encantado mandarlo a cagar y decirle mil cosas pero en ese momento me bloquee. Es muy difícil reaccionar con algo así. — Jésica Lamonica Lima �� (@Jesicall) 2 de noviembre de 2018

Además, Lamonica Lima puso principal énfasis en que “estas cosas sirven para que reaccionemos y bajemos a los ídolos nefastos y vencidos”, y cerró: “Están tan desacostumbrados a que haya mujeres formando parte de la mesa en la radio que en las notas me ponen ´locutora´ porque siempre es ese el lugar que nos destinaban en los programas”.

Billy Bond es un imbecil, me chupa la concha que sea la primera banda de rock argentino ojalá alguien lo cague a piñas por viejo pájaro y desubicado — malena pichot (@malepichot) 2 de noviembre de 2018

Lo cierto es que muchos se hicieron eco de lo sucedido y manifestaron su repudio contra los dichos de Billy Bond. Una de las voces más críticas fue la de la siempre polémica Malena Pichot, quien disparó: “Billy Bond es un imbécil, me chupa la concha que sea la primera banda de rock argentino ojalá alguien lo cague a piñas por viejo pájaro y desubicado”.