¿Negó todo para no quedarse sin trabajo? Qué dijo Tristán al dejar su departamento

Tristán protagonizó un episodio confuso en su departamento ubicado en el barrio de Recoleta. El parte oficial confirmó que el cómico se había atrincherado y mantenido una fuerte discusión con uno de sus hijos, Federico, al que habría amenazado con un arma e intentado tirarlo del décimo piso. Después de la llegada de las autoridades, que intervinieron después de que otro hijo del humorista llamara al 911, tanto el actor como su hijo hablaron con los medios y desestimaron el parto oficial de la policía.

El actor negó haber sufrido un ataque de Alzheimer.

"Tuve un altercado con mi hijo, problemas familiares, él decidió irse a la casa de su mamá con el otro hermano (que no es hijo de Tristán)", sostuvo el cómico en diálogo con Mañana Sylvestre por Radio 10. "No tengo ningún problema de Alzheimer", sumó al ser consultado por su problema de salud. "Fue una discusión familiar. ¿Atrincherado? ¡No! Cerré las puertas de mi casa. No tengo armas, me acaba de revisar el personal de la policía y no tengo ninguna arma".

Por su parte, Federico habló un móvil de América e insistió en que su padre no porta ningún tipo de arma de fuego. "Como padre e hijo, productor y actor existe algún tipo de roce que uno puede tener, pero nada más. No sacó un arma. Ahora una psiquiatra está hablando con él y cumpliendo con todo lo que implica el protocolo", aseguró.

Federico negó el parte oficial.

Mientras que el joven hablaba ante las cámaras se podía observar que los agentes de la policía de la Ciudad se retiraban del domicilio, ubicado en Berutti al 2300. "Como ven se van los oficiales, no hubo un arma. Si hubiera un arma se tendrían que llevar detenido a Tristán y no está pasando. Queremos desmentir esa versión. Mi padre cuando estuvo amenazado por Garbellano compró dos armas y las devolvió", afirmó y remarcó que le gustaría saber de dónde salió un audio en el que se escucha a un hombre llamando al 911 y detallando la existencia de un arma. "Se dijo que era mi hermano y no fue él. Está acá conmigo y él no llamó y no pasó eso que dicen".

Se conoció el llamado al 911.

Pese a su intento de desmentida, el audio trascendió y según los datos que brinda corresponden al hijastro del actor. El intento de minimizar la situación sería para evitar que esta situación afecte el contrato que tiene firmado Tristán para comenzar con una obra teatral en las próximas semanas que incluye una gira por todo el país. Mientras tanto, los vecinos confirman el parte oficial y detallan que el episodio existió. Tristán estaba atrincherado, se negaba a abrir su puerta y se mostró fuera de sí ante sus hijos. Luego de las idas y vueltas, el actor fue derivado a un centro de salud para controlar su presión y hacer chequeos correspondientes.