Neumann y sus apodos: Mica Viciconte, filosa con Nicole después de que se conociera cómo la llama en la intimidad

Mica Viciconte no iba a quedarse callada después de que se filtraron una serie de audios que Nicole Neumann le mandó a Fabián "poroto" Cubero en donde le puso el apodo despectivo de "Mostra". Sin evitar profundizar aún más en la polémica, la ex Combate, utilizó su cuentra de Twitter para responderle a la modelo.

"Me criaron dándome los gustos cuando se podía y, cuando no, a conformarme con lo que tenía y ser feliz igual; me enseñaron que la humildad está por sobre todo, me enseñaron a no creerme más que nadie, pero tampoco menos. Y hacerme respetar y respetar al otro", escribió Viciconte en su perfil de Twitter.

A principio de la semana se conocieron una serie de audios en los que Nicole apodaba como "Mostra" a Viciconte en relación a su pasado humilde. Se trataban de una serie de conversaciones en las que le modelo le recriminaba a su ex marido y actual pareja de Viciconte varias cuestiones. Pero tampoco es la primera que Nicole realiza ese tipo de agresiones. En el mundo de la moda todavía se recuerda cuando tildó de "Muqui" a Carolina "Pampita" Ardohain cuando comenzaron su carrera en las pasarelas. Dicha rivalidad se mantiene hasta el día de la fecha como consecuencias de ese apodo.

Mica y Cubero envueltos en una nueva polémica junto a Nicole.

El audio, que fue difundido en Intrusos, Nicole le reprocha además la exposición mediática que tomó Cubero luego de la separación. "Escúchame… seriamente o sea a mí… lo que hagas de tu culo, te juro que me importa poco y nada, pero es un papelón, de verdad eh… O sea a mí no me da bronca, no me da más que la vergüencita ajena de ser tu ex", se escucha decir a la modelo en el audio. "El papel que estás haciendo realmente es paupérrimo, de verdad te lo digo. Es decadente o sea… La tribunita de Guido, en el programita de Moria, Intrusos… o sea…", agrega.