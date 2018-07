Ni un pelo de tonta: Laurita Fernández cambió a Fede Bal por la bomba vikinga del Mundial

A falta de los italianos, el islandés Rúrik Gíslason (30) captó toda la atención de la platea femenina durante el mundial de Rusia 2018. Pero ni lenta ni perezosa, fue Laurita Fernández quien captó la atención del futbolista y comenzó con una relación virtual por Instagram.

La protagonista de Sugar tomó la iniciativa para contactarse con el islandés.

El 19 de Islandia entró en el radar de las argentinas el 16 de junio, al enfrentarse a la Argentina en el primer partido del mundial. De allí en más el interés por la vida sentimental del volante nórdico hizo que sus redes sociales estallaran.

Very, very exciting times ahead! ⚽️���� Una publicación compartida de Rurik Gislason (@rurikgislason) el 12 May, 2018 a las 5:37 PDT

En su historial se la vinculó con la modelo argentina Bárbara Córdoba, con quien se lo vio en un hotel de Miami. Pero esto es sólo pasado porque ahora Rúrik flirtrea virtualmente con la protagonista de Sugar.

"Yo me estoy hablando", lanzó Laurita en el programa Combate cuando su compañero Juani Martínez comenzó a contar que el islandés estaba con una argentina.

Al islandés de 30 años ya le atribuyeron un romance con una argentina.

"¿Pero por dónde te estás hablando?", le preguntó el joven. "Por Instagram. Te lo juro. Es el posta, posta. Lo empecé a joder, le ponía 'Hi. Hello. Hello... from Argentina', sin pensar que me iba a contestar y un día contestó", relató la rubia.

Laurita comenzó a intentar captar la atención del jugador a través de Instagram.

Además contó que durante las charlas, ella lo llama "Ruru" o "Tito", al mismo tiempo que sube fotos para tratar de captar toda su atención "Pueden poner en el graph Laura Fernández de Gíslason", agregó entusiasmada con la posibilidad de llegar a algo más que una charla virtual.