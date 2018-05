Nico Vázquez: "Me equivoqué al decir que diseñé las musculosas, pero no tengo nada que ver con el plagio"

La marca de ropa Farenheite quedó en el centro de la polémica luego de que un grupo de estudiantes de la Facultad de Diseño y Arquitectura (FADU), en Ciudad Universitaria, denunciara públicamente que había “plagiado” decenas de diseños para sus indumentarias.

Nico es, o mejor dicho era, el modelo de la marca.

La empresa se caracteriza, entre otras cosas, por contar con Nicolás Vázquez como la cara de sus campañas. Lo cierto es que en 2014, producto de algunos tuits que publicó el actor por aquel entonces, circuló que la marca era de su propiedad. “Estas son las musculosas que diseñé para @FHT_Farenheite Verano 2015. ¡Ya están en todos los locales!”, había escrito Nico.

Sin embargo, muy afectado por las acusaciones y por el escándalo, el actor se encargó de desmentir estas versiones en diálogo con BigBang y aseguró que su única participación con Farenheite es producto del propio canje que tiene con la marca. “Es lamentable que se diga esto. No me lo merezco. No soy dueño de la marca. Tengo un restaurante (Marlon Resto Bar) y soy actor. Estoy decepcionado y enojado”, le aseguró a este portal.

El tuit de Nico en 2014.

Según explicó, hace cuatro años participó junto a la marca de indumentaria masculina de una colección “cápsula”, la cual consiste en un diseño creado por un tercero para otra marca que no es la suya, pero con el alma de su propia firma. “'Diseñé una musculosa', fue lo que puse y estuvo muy mal escrito”, reconoció el protagonista de El otro lado de la cama.

Y agregó: “Fue una capsula, lo único que hice fue apoyar esta capsula de la marca, que no es mía y que no tengo nada que ver. Lo hice porque yo quería usar musculosas en ese momento”. Nico Vázquez se encuentra en Neuquén haciendo su gira de despedida con El otro lado de la cama y aseguró que tuvo contactos con los estudiantes de la FADU cuando terminó la función de anoche.

Lo de “modelo de su marca” es error de infobae, jamás fue ni será mi marca. Y lo de la “linea de ropa” es porque hice una “cápsula” hace varios años donde “saqué” 4 MUSCULOSAS CON DIBUJOS DE SIMBOLOS UNIVERSALES ESTAMPADOS. Ni diseño, ni nada. Saludos. https://t.co/EpnsNZjRBM — Nicolas Vazquez ���� (@vazqueznico) 30 de abril de 2018

“Me encontré con los chicos de la FADU, que están pasando un mal momento. Me pidieron perdón. No puedo estar aclarando que no soy el dueño de la marca. Yo soy un modelo que acompaña la marca de ropa. No sé ni el nombre del diseñador”, explicó.

Y continuó: “Trabajo con ellos de buena onda, por canje. Trabajo como cualquier actor. Me como este garrón porque en su momento un portal de noticias dijo que era el dueño”. En ese contexto, el actor le señaló a este portal que hasta el verdadero dueño de Farenheite le pidió disculpas.

“Me llamó el dueño para pedirme disculpas. La marca ya dijo que no tenía nada que ver. Me pidieron todos disculpas. Yo tengo perfil bajo, trabajó todos los días. El dueño pidió disculpas de rodillas. Al parecer, a él también lo habrían estafado”, advirtió.

El comunicado de la marca.

Por último, el actor remarcó que esta situación provocó que decidiera terminar su relación con Farenheite. “Soy un tipo generoso y buena gente. Cuando hay una mentira, no la tolero. Me tomé el trabajo de hablar con cada alumno y acabo de terminar una relación con la marca. Desde ya me gustaría que esto se solucione por los chicos damnificados de la FADU, es lo único que me interesa", cerró.