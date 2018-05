¿Nico Vázquez copión? Estudiantes de la FADU denuncian por "plagio" a su marca de ropa

A fines de 2014, Nicolás Vázquez decidió incursionar como diseñador de su propia marca de ropa, a la cual bautizó con el nombre de Farenheite. Por entonces, el actor compartía en las redes sociales las creaciones que realizaba para cada temporada de su línea de indumentaria masculina.

Nicolás Vázquez y Mariano Martínez con los diseños de Farenheite.

Sin ir más lejos, en su cuenta de Twitter había exhibido fotos en las que se lo ve posando, con musculosas de diferentes estampas -cada una con un símbolo de alguna religión- y, además, publicó un video en el que está en la playa enseñando su físico mientras se prueba distintos diseños.

La denuncia de la alumna de la FADU.

“Estas son las musculosas que diseñé para @FHT_Farenheite Verano 2015. ¡Ya están en todos los locales! #FarenheiteEnV", había escrito Vázquez al mostrar sus creaciones. Mientras que su compañero y amigo, Mariano Martínez, también se había probado las prendas de Farenheite. “Gracias amigo por estar siempre. Te quedaron pintadas”, remarcaba Nico.

Las pruebas del plagio.

Lo cierto es que el tiempo pasó y algunos alumnos de La Facultad de Diseño y Arquitectura (FADU), en Ciudad Universitaria, se animaron a denunciar públicamente que la marca les robaba los diseños. A través de una página de Facebook para estudiantes de la FADU, una alumna hizo pública su indignación y compartió varios ejemplos de “plagio” por parte de Farenheite.

Más pruebas de plagio.

“Cuando la marca de Nico Vázquez se roba todo y les chupa un huevo en cambiar el diseño. Vamos a indignarnos juntos”, denunció Evelyn Nahir. La reacción de sus compañeros no se hizo esperar y rápidamente la publicación comenzó a llenarse de ejemplos de plagio.

Al parecer, la marca toma “prestado” sus ideas de la página Pinterest –la plataforma utilizada para compartir imágenes, diseños y todo tipo de trabajos de este estilo- y de los sitios particulares de las cátedras de la FADU, donde se exhiben los mejores trabajos de los estudiantes.

La respuesta de la marca.

Al enterarse de esta situación, desde de Farenheite aseguraron a través de su cuenta de Instagram que todo se trataba de una suerte de “malentendido” y remarcaron que la decena de diseños señalados por los estudiantes fueron presentados como “propios” por un diseñador. “Tomaremos cartas en el asunto y aclararemos de quién es el diseño”, aseguraron.

La respuesta del actor.

Consultado por este problema, Nico Vázquez advirtió que ya no forma parte de la marca y aclaró que en la actualidad solo participa de las fotos de la campaña de Farenheite. “Nunca fue mía (la marca). La ligué de rebote, no me lo merezco”, escribió el actor, a pesar de que cuatro años atrás afirmaba que la marca de roba era de su autoría.

El actor de desligó de la marca.

Y agregó: “Fue una capsula que armamos hace varios años donde saqué musculosas con símbolos universales estampados. Ni diseño, ni nada”, advirtió Nico. Mientras tanto, los encargados de Farenheite pidieron tiempo hasta este miércoles para poder aclarar esta situación, averiguar a quién le pertenece cada diseño y hacerse cargo de la situación.