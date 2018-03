Nicolás Repetto no se cansa de arrepentirse: "Quería entender el contexto de los hechos"

Se equivocó y lo sabe, por eso Nicolás Repetto decidió abrir este jueves El noticiero de la gente, el cual conduce de lunes a viernes por Telefe, con la intención de pedir otra vez disculpas. El periodista había cuestionado la forma en que vestía la víctima de acoso en el subte D durante una entrevista, lo que despertó un gran número de críticas y el repudio masivo en las redes sociales.

Nicolás Repetto se volvió a disculpar por sus dichos.

Tras su comentario, muchos seguidores del noticiero de Telefe criticaron las palabras de Repetto en Twitter, y ante la ola de críticas, el conductor intentó aclarar sus dichos con nuevas declaraciones: "No sé por qué se indignan. No me parece una pregunta tan ilógica".

"No sé porque se indignan con las preguntas. Lo utilicé con mis hijas cuando salían a la noche. Florencia (Raggi) y yo le mirábamos la minifalda y le decíamos 'con eso no se puede andar por la calle' y no me parece que estaba justificando a los degenerados a que la toquen", había dicho.

Esta defensa no hizo más que seguir embarrando la cancha, por lo que esta vez optó por defenderse en su propio programa. “Antes que nada voy a hablar un poquitito sobre la polémica de ayer, sobre mi polémica. Mi intención con la pregunta era entender el contexto de los hechos. Muchos me preguntaron por qué lo pregunté", comenzó con su descargo.

Nicolás Repetto fue muy criticado en Twitter por una pregunta a una entrevistada.

Además, sostuvo –pese a que le pifio al nombre y la llamó “Bárbara”- que le sorprendió que Débora, la chica acosada en el subte, tuviera un hecho de acoso y exhibicionismo prácticamente pegados. "De ninguna manera lo pregunté para justificar el acoso ni el exhibicionismo. Lo dejé en claro muchas veces”, advirtió el conductor.

Y agregó: “Sin embargo, con el correr de la tarde de ayer me di cuenta de que mi pregunta cambió el foco del problema. Eso fue lo malo. Parece haberlo trasladado más hacia lo que tenía o no tenía que hacer la mujer, que era la víctima en definitiva, y esa no era mi intención, para nada. Lo que hay que atacar es el problema, y el problema nunca es la víctima".

En esa línea, les pidió disculpas a todas aquellas mujeres que pudieron haberse sentido "acosadas o menospreciadas" por sus dichos. "Lo bueno de haberlo preguntado, si algo tuvo de bueno, es que la respuesta de Débora dejó clarísimo que no importa cómo vas vestida, porque ella tenía el uniforme de trabajo. Por lo tanto, esta pregunta no la voy a tener que utilizar más", sentenció.

ATENCIÓN, MUJERES. Hay un depravado suelto en el subte porteño. Una usuaria de Facebook denunció que este degenerado le mostró su pene en la estación Agüero, en la línea D. Si lo ves, denuncialo. pic.twitter.com/8u42m8artA — Santiago Fuertes (@sgfuertes) 27 de febrero de 2018

Débora Garay, de 26 años y estudiante de medicina, cerró los ojos y cuando los volvió a abrir no pudo creer lo que veía. Del otro lado de las vías de la estación Agüero de la Línea D, un pasajero se masturbaba mientras la miraba fijamente. Para hacer pública la situación, decidió compartir el vídeo en su Facebook y las imágenes no tardaron en viralizarse.