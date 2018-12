Nicolás Repetto se despidió de Telefe: catarsis y el historial de todas las metidas de pata

Luego de un año cargado de cuestionamientos y polémicas frases, Nicolás Repetto se despidió este miércoles de El Noticiero de la Gente –el ciclo de noticias de Telefe del mediodía- haciéndole frente a las críticas que recibió durante este año y medio.

“Hace más de 30 años que hago preguntas que incomodan, me gustan, me parecen necesarias”, señaló el conductor al tomar la palabra.

“Las hice en La noticia Rebelde, en Fax, en Sábado bus y acá en El noticiero de la gente. Son preguntas ordinarias, pero a veces el contexto hace que molesten. Y como habrán notado, hay que bancares las consecuencias cuando te salís de la corriente”, siguió, enfrentando las críticas.

En este marco, Repetto sostuvo que “una pregunta no es una opinión. Una pregunta es una pregunta. Cuando pregunto lo hago para entender. Y si esa pregunta abre un debate, mejor. Nadie puede decir ‘esta pregunta está bien’, ‘esto está mal’”.

Y sumó: “Vivimos en una época de fuertes cambios, muchos de ellos serán para mejor para todos y cuanto más preguntemos sobre estos necesarios cambios, más lo vamos a entender y más nos vamos a entender. Hay que enojarse con las respuestas cuando son malas, no con las preguntas”.

Frente a la gran cantidad de cuestionamientos que recibió en este último año, el conductor explicó que solo se trata de su “opinión” y aclaró que no busca imponérsela a nadie. “Por supuesto que respeto a los que no están de acuerdo con lo que pienso, sean mayoría o minoría….lo que no me parece normal son algunas agresiones desmedidas que ha recibido mi familia”, manifestó.

Y remarcó: “No me arrepiento de ninguna manera de las preguntas que he hecho. No puedo continuar porque tengo otras actividades que dejé para tener esta aventura de año y medio para estar con ustedes, donde me divertí, trabajé, viajé y fue muy emocionante. Conocí gente nueva con muchas ganas y otros veteranos con quienes nos conocemos desde hace décadas”.

Por último, le agradeció a todo el equipo de El Noticiero de la Gente y, sobre todo, a su familia que “se ligó de rebote algunas agresiones y a pesar de eso, a ellos les da pena que deje el noticiero, querrían que siguiera. Siempre gracias y hasta la próxima”, cerró.

El controvertido año de Nicolás Repetto

Repetto había quedado en el centro de las críticas después de haber cuestionado al aire la forma en que vestía una víctima de acoso en el subte D durante una entrevista. Esto, claro está, despertó un gran número de críticas y un repudio masivo en las redes sociales que provocó que el conductor saliera a pedir disculpas en reiteradas ocasiones.

Mientras que la chica explicaba el terrible episodio que debió vivir, el conductor interrumpió su relato para preguntarle cómo estaba vestida al momento del acoso. "La pregunta es si es posible estar a la una de la mañana en un subte vestida sexy. ¿Es sensato si yo salgo a la noche a caminar por Palermo con un Rolex de oro? ", había consultado Repetto.

El momento en que entrevista a su invitado con un pasamontaña para incomodarlo.

Antes de este hecho, el conductor despertó el enojó de los internautas al ponerse un pasamontaña para entrevistar a Fernando Jones Huala, hermano del líder mapuche Facundo Jones Huala. Al mismo tiempo, generó una gran controversia al defender a Esteban Alfón, el cura que le había dado una patada a una estudiante que se acababa de recibir en La Plata.

Si bien las imágenes hablaban por si solas, se lo podía ver al presidente de la Sociedad Argentina de Derecho Canónico pegándole una patada desde atrás a Sofía Conte. Pero mientras que las periodistas del noticiero de Telefe decidieron criticar lo hecho por Alfón, Repetto no tuvo mejor idea que salir a defender al cura al decir que solo se trató de un “empujoncito”.

Además, el conductor tuvo un tenso cruce en el noticiero con Guadalupe, una vecina de Lanús que construyó una “jaula” en la calle para proteger a su auto de los numerosos robos que venían sucediendo en zona sur. “Hola Guadalupe, ¿te enojaste porque dije que habías puesto un techito para el sol y el granizo?”, le había preguntado Nico al notar el disgusto de su invitada.

A partir de ahí intentó ponerle paños fríos a la situación al señalar que solo intentó describir la jaula . Pero pese a su esfuerzo, Nico volvió a derrapar al comparar lo hecho con mucho esfuerzo por Guadalupe con un “gallinero”.

“Todo está con una especie de alambre, tipo gallinero. De paso está a la sombra y de paso si hay granizo no te lo arruina, lo cual no está mal. Igual lo dije como un detalle, no pensé que te lo ibas a tomar a mal. Disculpame”, había remarcado el conductor.

El último y polémico hecho ocurrió hace pocas semanas, cuando puso en duda que el acoso sexual esté generalizado en el ambiente artístico. Y es que luego de que la psicóloga Alicia Grossa explicara que las mujeres están obligadas a vivir en ambientes machistas, el conductor la cuestionó señalando que su esposa nunca vivió situaciones de abuso en el ámbito laboral.

"No digo que no suceda, pero está quedando planteado como una regla general", expresó Repetto ante lo cual la especialista subrayó una vez más su postura. Y fue allí cuando comenzaron a lloverle los comentarios adversos de parte de los internautas en las redes sociales.