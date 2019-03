Nicole Neumann le reclama una deuda a Cubero y Mica Viciconte la cruzó: "Firmó algo sin leerlo"

Esta semana, Fabián Cubero explotó de furia contra Nicole Neumann por llevarse de viaje a sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna, sin pedirle –según sus propios dichos- autorización alguna.

"No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. No sé qué le está pasando a Nicole, pero me pone muy nervioso", había dicho, disgustado, el defensor de Vélez.

Desde el lado de la modelo, advirtieron que el jugador estaba enterado de que ella y sus hijas iban a recorrer la provincia de Salta esta semana y hasta dieron a conocer una deuda economía que mantiene “Poroto” con su ex.

"Le debe plata Cubero porque en la tarjeta de débito de Nicole estaba la obra social de él”, aseguró Yanina Latorre en Los Ángeles a la mañana.

Y agregó: “Hace un año que le pide que le devuelva la plata de la obra social y no se la devuelve. No cumple tampoco con la cuota alimentaria de las hijas".

En medio de este panorama, Micaela Viciconte estuvo como invitada en Intrusos y dio a entender que todo este inconveniente con Nicole se originó a raíz de que tanto ella como el jugador decidieron mudarse juntos.

“Que vaya a Salta no nos importa. Martes y miércoles, Fabi tiene a las nenas, además del fin de semana de por medio. Si se las quiere llevar, no hay problema, pero tiene que avisar…. Eso no sucedió. Fabián sabían que viajaban por medio de otra persona, pero no cuándo volvían. Él tenía planes, se organizó para pasar el día con sus hijas y pasó esto”, relató.

Y agregó: “Sabíamos que se fueron a Salta, pero no el día del regreso. Él se enteró por otro medio que se fueron, no por la madre. El domingo se enteró que volvían el jueves, no por ella". Según detallaron en Intrusos, Nicole acusó a Cubero de querer hacer una “movida de prensa” con las nenas en medio del estreno de la obra de teatro de Mica Viciconte.

Cabe remarcar que el jugador quería el martes por la noche ir junto a sus hijas al reestreno de Nuevamente juntos, el espectáculo teatral que tiene como protagonista Mica. “Fabián no le debe nada. Tiene la cuota alimentaria al día. Hubo una audiencia y ella (por Nicole) hizo un reclamo por la cuota alimentaria, argumentó que no entendió lo que había firmado”, señaló.

Además, aseguró que ese reclamo “fue rechazado” y que la cuota sigue siendo la misma. “Ella firmó algo sin saber lo que firmó”, disparó Mica. A través de una llamada telefónica, Cubero amplió la historia: “Hubo una audiencia hace diez días donde ella hizo un reclamo de la cuota. El argumento era que ella no había entendido”.

Según explicó el jugador, el reclamo de Nicole se quedó sin efecto porque “para el secretario del juez la cuota estaba bien y varía según la inflación”. “Todos nos podemos poner de acuerdo, siempre y cuando se charle. Mis hijas no pueden tomar la decisión de faltar al colegio, yo me entero por ellas que vuelven el jueves. Quiero que respeten el convenio”, manifestó.

Por otra parte, el futbolista –que se encuentra lesionado- señaló que le sorprende esta versión de Nicole. “Una de las cosas importantes que se charló durante el acuerdo es que los temas de organización los arreglemos entre nosotros, y no lo podemos hacer. No es la primera vez que no me quiere dar a las nenas. Algún motivo tiene que haber…..no hay diálogo con Nicole”, dijo.

Y sentenció: “A mí me da bronca que como soy el hombre, supuestamente ´hago todo mal, no pago la cuota, hago lo que quiero, hablo mal de la madre´ y del otro lado nada. Estaría bueno que sea para todos parejo, porque parece que hago todo mal yo, y no es así”.