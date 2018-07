Nicole Neumann le saltó a la yugular a "Poroto" Cubero después del "egoísta-gate"

La novela entre Nicole Neumann, su ex marido Fabián "Poroto" Cubero y su novia Mica Viciconte se pone cada vez más picante. Ahora, la modelo recogió el guante de las declaraciones que realizó su ex pareja y lo salió a cruzar con dureza en Twitter. Cubero, que volvió a ser el centro de atención en Vélez después de la partida del delantero Mauro Zárate a Boca, había sostenido que Nicole había tenido un trato no grato para con él y su novia.

"Para Mica es muy fuerte recibir los tipos de mensajes subidos de tono y con palabras que no corresponden de Nicole para ella. Todo esto es debido a que mi ex no acepta que yo esté bien con una novia, que mi novia tenga una relación excelente con mis hijas, que mis hijas la quieran, que ellas quieren ir a cenar con ella y que quieran que venga a mi departamente a jugar, etc. Yo ya las acepté cuando pasó con Facundo, también con este nuevo novio que tiene ahora. Ella tendría que tratar de evolucionar en esa parte. Ahora que está en pareja, calculo que va a bajar un poco cuando empiece a vivir todo lo que estoy viendo con Mica. Pero hasta hoy no la estaba pasando bien", manifestó Cubero en declaraciones a la prensa.

Su ex pareja, visiblemente enojada, no se quedó callada. “’Evolucionado’ es quien puede y sabe poner el bienestar de sus hijas por delante de cualquier cosa. ¡Quien no desea el mal y defiende la familia antes que nada!”, dijo en uno de sus filosos tweets contra "Poroto". Pero la catarata de tuits no quedó ahí. "’Evolucionado’ es quien dice las cosas como son y las mantiene en familia, quien sabe poner límites a terceros cuando las cosas se manejan mal, por respeto a los hijos primero”, escribió.

Nicole se movió por el mismo eje durante todo su descargo, que remató con un irónico consejo para ella: “Nota: jamás nadie cercano a mí va hablar mal y menos públicamente del padre de mis hijas y quien fue mi compañero 11 años, saben que deberán pasar por mí cadáver #Evolucion #respeto #hijos #familia #límites”.