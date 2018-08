Nicole Neumann reveló cuánto estuvo sin tener sexo tras la separación: "Me costó acomodarme"

Este es, sin lugar a dudas, el año de Nicole Neumann. Separada de Fabián Cubero y en pareja de Matías Tasín –con quien visitó recientemente Inglaterra y Bélgica- la modelo se muestra divertida, seria, controvertida y dispuesta a ganar cada discusión que le surja.

Nicole reveló cuánto tiempo estuvo sin sexo.

Sin ir más lejos, la rubia logró –a través de una presentación en la Justicia- un bozal legal a su ex marido y a la actual pareja de éste, Micaela Viciconte. El fallo determina que ninguno de los dos puede referirse de ninguna forma posible a Nicole ni a sus tres hijas.

La prohibición también se implementará a cualquier tipo de exposición, sea televisiva, radial, gráfica o de cualquier otro medio y Poroto deberá pagar una multa de 500 mil pesos cada vez que incumpla con las normas impuestas por la Justicia.

Por esta misma razón, la modelo disfruta de un buen presente y no oculta su felicidad. Y es que de visita en Morfi, todos a la mesa, Nicole no se contuvo y se entregó a una charla íntima donde reveló cuánto tiempo estuvo sin tener relaciones una vez separada del defensor de Vélez.

La chala inició con la rubia calificando con un “9,50” la importancia del sexo en su vida. En esa línea, tras la consulta de los panelistas, Nicole agregó: “Estuve tres meses sin tener relaciones. Fue por decisión propia. Me costó acomodarme después de once años”.

Al final, para cambiar de tema y entre risas, la modelo aclaró: “¡Bueno, no digo que me haya acomodado en tres meses! En ese ámbito, me tomó ese tiempo”.

Hace unas semanas, Nicole le escribió a su novio un romántico y emotivo mensaje: "Que lindo encontrarte con personas que sólo quieren sumar , construir, unir, cuidarte y brindarte risas !!! Quien tiene una vida feliz y con contenido, sólo busca eso , o sumar, o nada. Que lindo encontrarte Matías Tasin".