Nicole, furiosa con Cubero por el audio de la "vergüenza" y otra dura denuncia contra su ex

La modelo aseguró que el futbolista no la deja ver a sus hijas y aseguró que durante su viaje por Europa no se pudo comunicar con ellas.

Si bien Fabián Cubero y Nicole Neumann no paran de ser noticia por el mal vínculo que mantienen, el último audio que le mandó la rubia al futbolista y que no tardó en viralizarse, terminó de desgastar la relación entre ambos.

Y es que durante la grabación, la modelo asegura que le da “vergüenza” ser la ex de Poroto y tildó de “papelón” todo el show mediático que hace junto a Mica Viciconte, su nueva pareja. "A mí lo que hagas de tu culo te juro que me importa poco y nada", puede oírse en el audio.

Nicole Neumann y Matías Tasín en Londres.

Lo cierto es que de regreso en el país –estuvo junto su novio Matías Tasín y Marley recorriendo Bélgica- Nicole se refirió a la grabación y aseguró que se trató de una simple conversación con su ex pareja. “No estoy enojada con él, para nada. Fue un audio de una conversación”, explicó.

Y siguió: “Estuve 11 años con él… es como le diría a un hermano: 'Hola, me parece que no estás haciendo las cosas bien'. Nada más. El tema de la exposición de la intimidad constante si me da vergüenza. Las cosas que no estén bien se las voy a seguir diciendo, por supuesto”.

Visiblemente molesta por la difusión del audio, la rubia ironizó en diálogo con Intrusos a la hora de referirse a lo que se pudo escuchar durante la grabación. “Lo que no sabía era que tenía que armar un grupo de WhatsApp comunitario, así con todo el mundo para charlar con él cosas de la vida cotidiana. Yo no lo filtré, lo teníamos él y yo supuestamente”, deslizó.

Nicole asegura que Cubero no la deja ver a sus hijas.

Y continuó: “Vamos a seguir hablando miles de cosas de acá al resto de nuestras vidas. Yo le voy a decir todo lo que me parezca mal, como él me tiene que decir todo lo que le parezca mal. Debemos lograr tener un buen diálogo porque la paternidad es compartida”.

Al mismo tiempo, Nicole habló sobre el trámite de la medida cautelar que intenta implementar sobre su ex marido debido a que no pudo comunicarse con sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna durante su viaje por Europa: pasó por Londres antes de llegar a Bruselas.

En esa línea, la modelo le pidió a su abogado, Martín Leguizamón, que tramite una medida y aseguró: “Llamé a mi abogado para que me ayude, nada más”. Más tarde, de regreso en Cortá por Lozano –donde es panelista- la rubia dio más detalles sobre esta decisión.

“Hubo dos o tres días que no lograba comunicarme con mis hijitas y tuve que llamar a mi abogado. Yo le regalé un teléfono a mi hija más grande para poder comunicarnos, en un momento se le desconfiguró y evidentemente nadie colaboró para que lo vuelva configurar”, explicó.

En esa línea, consultada sobre si ya había podido reencontrarse con sus hijas, Nicole disparó: “No, no me lo permitieron tampoco. Pero a partir de la tarde aparentemente voy a poder verlas. Quise pasarlas a buscar y no pude. Fabián me dijo que es su día y que me las iba a dar cuando tuviera ganas”, remarcó la modelo, enojada por la situación.

Y sentenció: “Él se fue once días de vacaciones y volvió el mi fin de semana, pero cuando me dijo que quería verlas le dije ‘por supuesto, el sábado al mediodía te las doy’. Y por supuesto que lo hago más por mis hijas que por él”.

Tras escuchar a Nicole, quien no tardó en salirle al cruce fue Viciconte, quien en primer lugar explicó que para solucionar el problema con el teléfono que tuvo una de las hijas de Poroto necesitaban el mail y la contraseña de la modelo.

"La nena más grande tiene un celular, el cual se configuró y para configurarlo necesitaba la contraseña y el mail de la mamá. Pero no se lo acordaba. Por eso se comunicaban a través del teléfono de Fabián", detalló la ex Combate.

Y aclaró: "Los días están estipulados para cada uno. Ella (por Nicole) tenía que volver el lunes, pero llamó para avisar que volvía el martes. Entonces, Fabián tuvo que llamar a la mamá para que se quede con las nenas un día más, porque entre que él concentra y juega los partidos amistosos se le complica. Después llama y dice que las pasaba a buscar tal día, pero es toda una organización".

Para finalizar, Mica remarcó en el programa Incorrectas que las nenas "no son paquetes" y sostuvo que a la tarde de este mismo martes se las va a llevar a la mamá. "Tiene que tener cuidado con lo que dice, porque lo está ensuciando con lo que dice. No tiene ningún tipo de pruebas para comprobar todo loq ue dice y tiene que ser más sincera con ella. Me molesta que se victimice y nosotros no somos los malos", cerró.