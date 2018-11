Nieves Jaller contra Ciccioli: "Me parece asqueroso que se siente al lado de Mariana Fabbiani"

Martín Ciccioli se convirtió rápidamente en furor en las redes sociales y recibió un masivo repudio luego de que se dieran a conocer algunos, muy desagradables videos que lo tienen como protagonista. En el último, aparece en primerísima persona, sacando su lengua y hasta babeándose, mientras se señala el miembro y exclama: “¡Hay gente despierta!”.

Y por si alguno de ustedes no se traumatizo los suficiente con esos bicharracos, les dejo este ciccioli sexy y atrevido pic.twitter.com/7ycZtyTJ1W — APAI (@gasparbenegas) 31 de octubre de 2018

A su vez, en el mismo clip que dura alrededor de 38 segundos y no tardó en hacerse viral en las redes sociales, Ciccioli, visiblemente extasiado, dispara: “¿Querés verme? Te voy a coj…”. Este nuevo material fue difundido por Gaspar Benegas, el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, y no tardó en ser compartido por Nieves Jaller.

"Inmundo, cínico y enfermo": Jaller apuntó contra Ciccioli luego de que acosara a una actriz porno

Cabe recordar que días atrás, fue la propia modelo y vedette quien denunció ante la justicia al periodista por “acoso sexual” y compartió en su cuenta de Twitter capturas de chats y videos donde se lo podía ver al integrante de Telenoche sosteniéndose el bulto del pantalón mientras manejaba o con la boca abierta mientras se babea e intenta “conquistar” a la morocha.

Consultada por BigBang, Jeller se mostró segura de sí misma, remarcó que los videos que le enviaba Ciccioli no son parte de un juego entre ellos, sino que se trata de un "abuso constante" que recibió de parte del periodista y aclaró que no visitará ningún programa de televisión para hablar sobre este tema. "Siento indignación y asco cada vez que lo veo en la televisión", disparó.

El acosador @MartinCiccioli en #telenoche como si nada ... no me importa : todo avanza en silencio .. aparecerán más victimas si Dios quiere .. al lado de María Laura Santillan !! Que prestigio #increible — NievesJaller (@Nievesjaller) 31 de octubre de 2018

Molesta porque el periodista no se pronunció al respecto por las denuncias de acoso que recibió en los últimos días, Jeller sostuvo que le parece indignante que Ciccioli siga saliendo en Telenoche o en el Diario De Mariana (DDM) como si no estuviera ocurriendo nada.

"Me da asco y bronca. No solo sale todas las noches en Telenoche, sino que además me parece asqueroso que se siente al lado de Mariana Fabbiani (conductora de DDM) y de las mujeres como si nada estuviera pasando", manifestó en diálogo con este portal.

Al mismo tiempo, con respecto a la denuncia que realizó ante una fiscalía de la ciudad de Buenos Aires por acoso sexual, la modelo detalló que existen muchas más víctimas de Ciccioli que no pertenecen al mundo del espectáculo y que ya se contactaron con ella.

"Hay más víctimas que se comunicaron, y son varias. Las chicas que se hablaron conmigo no son del medio artístico. Yo ya presenté todas las pruebas, la Justicia debe condenarlo, no yo. Yo solo empecé una condena social en las redes, la cual si quiero la puedo alargar", explicó.

Tiene un fetiche con la lengua, no sé qué le pasa"

Y siguió: "Tengo muchos más material, tanto videos de Facebook como de WhatsApp. El último video (por el que fue compartido por Benegas) no me lo mandó a mi. Pero se ve que tiene un fetiche con su lengua, no sé qué le pasa".

Por último, Jeller señaló que "nadie" del entorno de Ciccioli, ni si quiera su abogado, Mauricio D'Alessandro, se comunicó con ella. "Nadie se comunicó conmigo. La verdad es que estoy sola contra el mundo. Yo confío en mí y lo que presenté. No pienso ir a ningún programa de televisión porque no se merecen nada, se merecen sólo la presencia de él", cerró, molesta porque el periodista ni siquiera se disculpó.