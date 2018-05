No aprende más: el desmedido ataque de Eduardo Feinmann contra Jimena Barón

El último martes se realizó la entrega de la vigésima edición de Los Premios Gardel que distinguen a lo mejor de la música local en el Centro Cultural Kirchner.

Y una de las grandes ganadoras de la noche fue Jimena Barón, que ganó su primer premio a Mejor Álbum Nuevo Artista Pop y dio un contundente discurso en favor de las mujeres, con un pañuelo verde envolviendo su muñeca.

Jimena Barón le dedicó su premio a dedicó “a todas las mujeres”.

Pero a pesar de los aplausos que generó, hubo alguien que decidió criticar con crudeza a la ex pareja de Juan Martín Del Potro al día siguiente. Fue Eduardo Feinmann, durante el pase que tiene con Luis Novaresio por radio la Red, quien puso en duda el talento musical de la actriz.

Además, no satisfecho de criticar la parte laboral de Barón, también cuestionó su aspecto físico, ya que manifestó que la actriz y cantante utiliza mucho el Photoshop. "No canta bien y tampoco no es un escándalo de linda. Y un lomazo tampoco tiene", arrancó con todo el periodista.

Feinmann no le tuvo piedad a Barón

Mientras que Novaresio elogiaba los atributos artísticos de Barón, Feinmann tomó la lanza y arrancó al ver una imagen de la cantante en las redes sociales. "Escúchame una cosa, el photoshop que tiene esto es impresionante .Si vos querés que le diga en su cara que canta como el culo, con todo gusto la podés invitar", respondió el periodista ante la propuesta de traerla al ciclo.

En ese marco, el conductor de Feinmann 910 remarcó que la creadora de La Tonta solamente “curra” con la profesión de cantante y disparó contra otras vocalistas. "Natalia Oreiro es muy grasa. Y pensar que la Princesita Karina canta bien... ¡por favor! Pueden ser divertidas, pero de ahí a que sean buenas cantantes es otra cosa", arremetió.

Jimena Barón fue una de las grandes ganadoras de los Premios Gardel.

Por último, el periodista habló de Miranda, cuando sus compañeros le mencionaron al grupo musical, y no dudó en definir a su líder, Ale Sergi, como un “drogón”. "No me gusta. Pero obviamente es más que Jimena Barón. Pero el drogón de Ale Sergi no me gusta. ¡Es un drogón!", cerró, sin antes aclarar que le gustan Alejandro Lerner, Fito Páez y Charly García.