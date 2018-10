"No quiero morir tan rápido": la revelación de Aníbal Pachano tras su diagnóstico

Anibal Pachano enfrenta desde hace tiempo un duro momento en su vida. Fue diagnosticado primero con HIV y luego con un cáncer de pulmón, que en los últimos meses hizo metástasis en su cerebro. Con ese panorama el bailarín y exjurado del Bailando transita sus días intentando comprender qué aprendizaje le dejará este momento.

Pachano se emocionó al hablar sobre su salud.

"No sé cuánto tiempo me queda y lo quiero transitar maravillosamente", dijo Pachano con mucha lucidez en la entrevista con Pampita Ardohain en su programa Pampita Intima.

"Es muy difícil entender y aprender, porque no todo lo que no muestra es lo que vive. En esta última etapa me siento más preocupado, me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio, no me faltó nada, pero no me quiero ir tan rápido. Y aprender que me puedo ir rápido y convivir con eso. Es lo más lindo que estoy aprendiendo, a estar solo. Uno viene solo y se va solo. Y hoy tengo miedo de irme solo", dijo muy emocionado y entre lágrimas.

Ante su expresión a corazón abierto, Pampita no se mantuvo inmutable e intercambiaron experiencias de vida frente a situaciones límites ya que la conductora pasó por un momento bisagra cuando su pequeña Blanca murió con sólo cinco años de vida.