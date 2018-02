¿No se las deja ver? El duro reclamo de Matías Defederico a Cinthia Fernández por sus hijas

Apenas unos días atrás, Cinthia Fernández y Matías Defederico blanquearon que habían puesto un punto final a su relación, tras varias semanas de rumores e idas y vueltas entre ambos. Sin embargo, ahora el ex jugador de Huracán e Independiente lanzó por las redes un palito para la bailarina.

En su cuenta de Instagram, Defederico le dedicó un sentido mensaje a las pequeñas hijas que comparte con Cinthia, las gemelas de cuatro años, Charis y Bella; y la pequeña Francesca, de tres. “Las necesito para vivir, repárenme el alma, hermosas”, escribió la bailarina apenas unos días atrás.

Sin embargo, la respuesta de Defederico no tardó en llegar, también en su cuenta de Instagram. El futbolista deslizó que su ex no le permite tener contacto con las pequeñas hijas. “Las amo y extraño cada día que pasa. Siento la necesidad de decirlo, gritarlo y que me escuchen… Pero la realidad no me deja, hasta a veces no me creen”, disparó.

Los posteos de Defederico dieron lugar a la polémica, debido a que da a entender que su ex no le permite ver a sus hijas, o al menos no con la frecuencia que quisiera el futbolista. “Sé muy bien lo que somos, la conexión y el sentimiento que tenemos, cada una de una forma particular hacia mí. Y yo elijo amarlas libremente, no escudándome de su amor genuino. Papá siempre estuvo, está y estará”, les dedicó.