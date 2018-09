"No te hagas la Heidi porque es una mentira": nuevo round entre Viciconte y Laurita

La guerra verbal entre Micaela Viciconte y Laurita Fernández, que comenzó en la pista de ShowMatch, llegó hasta a encender el rumor de que la jurado renunciaría el ciclo.

Viciconte atacó duramente a Laurita.

Y aunque Fernández desmintió que quiera irse, la pelea no da indicios de terminar: Viciconte volvió a cargar sus armas y disparó contra la actual novia de Nicolás Cabré.

Ida y vuelta

El nuevo capítulo de la rivalidad comenzó cuando Laurita tuiteó un mensaje aparentemente destinado a Mica. "Las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos no se meten jamás en la vida de nadie", escribió.

"Mirá, yo no tuve 200 relaciones para ser conocida", lanzó Viciconte sin piedad en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. "Ella tuvo un montón de relaciones escandalosas, en las que se habló de infidelidad. A mí me molesta que se olviden de su pasado. No nos hagamos que somos Heidi porque es una mentira. Ella puede salir con quien quiera, las veces que quiera, a lo que voy es a que no soy una mina de la que se ha hablado por 20 relación o quilombos mediáticos.