Nos están tomando el pelo: ahora Fede Bal dice que no volvió con Laurita

El actor confirmó que hubo un acercamiento entre la pareja, pero que aún no decidieron si quieren o no continuar con su vínculo.

Después de que Laurita Fernández y Federico Bal confirmaran su separación, esta mañana apareció una nueva imagen que deja muy en claro que recientemente la pareja estuvo los besos en la pileta del departamento de la bailarina.

Sin embargo, a pesar de las pruebas que confirman en acercamiento, el hijo de Carmen Barbieri negó rotundamente una reconciliación y aclaró que aún ambos están separados. ¿Estrategia o realidad?

Todo comenzó hace algunos días, cuando Fernández fue consultada por su relación con Bal. Allí, la rubia confirmó que se había distanciado del actor, pero que todavía había mucho amor entre ellos.

Además, acerca de la supuesta infidelidad con Becky Vázquez, Laurita sostuvo que la verdad sólo la saben ellos dos, aunque sí aseguró que mantuvo con una conversación telefónica con la vedette de "Magnifica" para preguntarle qué era lo que había ocurrido.

Ph: @dongefotos ������ Una publicación compartida de Becky (@beckyvazquez9) el Feb 6, 2018 at 9:33 PST

Lo cierto, es que luego del conflicto, apareció hoy una nueva imagen que muestra a Laurita y a Federico juntos en la casa de la bailarina mientras toman sol y, después de eso, el propio actor decidió hablar sobre la situación, aunque negó una reconciliación.

"Estamos charlando, nada más. Los lunes vengo a Buenos Aires y la vengo a ver a ella para charlar. No estamos juntos ni nada, estamos pasando un momento difícil", dijo Bal consultado por "Los ángeles de la mañana".

A pesar de que el actor pasó todo el lunes en compañía de su ex novia, este martes a la noche tiene función de teatro y, por ese mismo motivo, partió hoy hacia "La Feliz" solo, debido a que Fernández se debe quedar para hacer su programa radial.

"No puedo decir nada, porque no quiero tampoco. Los lunes vengo a verla, como se sabe y ahora me voy a Mar del Plata, pero no quiero dar un reporte de lo que pasa día a día. Hoy estamos separados, pero tenemos ganas de estar juntos", dijo esta tarde en diálogo con Intrusos.

Además, añadió que retomaron el diálogo que habían perdido hace algunas semanas, pero también aseguró que aún no sabe cómo definir su relación.

"Quiero guarda un poco todo, porque ayer nos sacaron una foto tomando sol y después dicen que lo hacemos para que nos llamen de Bailando. Hoy no tenemos propuesta y cada uno tiene sus proyectos, así que no tengo ganas de entrar al certamen. Yo no corro de la prensa, pero tampoco hago un reality de mi vida", dijo finalmente Bal para cerrar el tema.