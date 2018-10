Novedades del Bailando: Flor Peña, en duda como jurado y Sol Pérez confesó que es bien gauchita

La participación de Florencia Peña como jurado en el Bailando por un sueño estaría pendiendo de un hilo debido a los constantes faltazos, muchos justificados, que ha tenido en lo que va del ciclo que conduce Marcelo Tinelli. Sin ir más lejos, este lunes, martes y el jueves la actriz se ausentará por las grabaciones de una película y la paciencia de la producción comienza a agotarse.

Según revelaron en el programa Confrontados, esta baja temporaria se podría convertir en definitiva por muchas razones. ¿La principal? los audios que se fueron dando a conocer de ella en las redes sociales y que dejaron al descubierto su faceta amorosa. A esto, además, se le sumó el duro cruce que tuvo con Mica Viciconte, quien no dudó en sacar el tema para defenderse.

Las versiones de renuncia por parte de la actriz se dan a conocer al mismo tiempo en que Ángel de Brito, uno de sus compañeros en el jurado del Bailando, compartiera e hiciera referencias en las redes sociales al regreso de Pampita y Nacha Guevara al ciclo. Cabe recordar que ambas reemplazaron a Laurita Fernández y a la propia Peña el último viernes.

¿Se va Florencia y vuelve Pampita?

La ex de Federico Bal bailó junto a su mamá durante la salsa de a tres, mientras que la ex Casados con hijos no fue parte del programa porque tenía funciones de teatro. “Jurado 2019”, auguró De Brito en su cuenta de Twitter junto a una foto de Polino, Nacha y Pampita, donde también felicitó el desempeño de la actriz en lugar de Peña y hasta hizo retuits pidiendo por el regreso de históricos jurados del certamen.

Esto habría molestado a Peña, quien además viene arrastrando la polémica del “poliamor” y que habría afectado su rendimiento como jurado del Bailando. De hecho, este último fin de semana la actriz se volcó a las redes sociales y disparó: "La cultura del desprecio y la maldad está tan instalada en la tele de hoy, que si no respondes a esos parámetros no servís".

Y siguió: "Hay q estar jugando un juego de ataque permanente para q no te destruyan. No somos todos lo mismo. Quizá sea tiempo de diferenciarnos". Por eso, comenzaron a correr por los pasillos del canal la posibilidad de darle una salida prolija a la actriz y volver a tentar a Pampita para que recupere el lugar que nunca debió perder. Aunque por ahora son solo rumores.

Sol Pérez y las confesiones sexuales que sonrojaron a su papá

La participación de la ex chica del clima en el Bailando por un sueño dio mucho que hablar. No solo por las polémicas en las que se vio involucrada la modelo: terceras en discordia durante la relación que mantuvo con el futbolista Exequiel Palacios, duro cruce con un colectivero que la encerró en la calle y golpes a un auto en plena calle, sino que además por su rendimiento en la pista.

El jurado, sobre todo Florencia Peña, le viene exigiendo a Sol Pérez más sensualidad a la hora de hacer los pasos de baile. Algo que, siempre según las palabras de la participante, no puede lograr debido a que es “súper vergonzosa”. Pese a esto, el pudor lo perdió cuando habló de sus gustos en la intimidad y hasta se animó a contar a qué edad fue su primera vez.

A la bella rubia le tocó conducir Online, el ciclo de KZO que alguna vez le perteneció a Pampita, y recibió a la sex coach Mariela Tesler. Allí, Pérez se sacó algunas dudas y hasta confesó: “Debuté a los 17, casi 18 años. Es más, tuve un novio durante tres años y no le toqué un pelo porque no estaba preparada. Mi mamá me decía que tenía que estar preparada y no lo estaba”.

Según contó la participante del Bailando, es muy “gauchita” a la hora de tener relaciones sexuales y aclaró que, la gran mayoría de las ocasiones, no acepta tener sexo durante la primera cita. Aunque siempre hay algunas excepciones. “Yo acaricio un montón. Soy gauchita. ¡Papá no mires esto por el amor de Dios! Yo en la primera cita no doy nada”, dijo.

Y agregó: “Ayer hablaba con un chico y me decía que se pierde el sentido si la mujer la primera vez quiere como…..pero para mí es mentira. Yo lo hice a la primera alguna que otra vez”. En esa línea, se animó a hacerle una pregunta a la especialista: "¿Qué pasa si estás teniendo relaciones y se le baja? Me ha pasado que nunca se le suba. Te dice 'lo que pasa es que me cansé'".

Y luego de recibir como respuesta que “no está bueno” poner el orgasmo como meta, Sol sentenció: "Los hombres tienden a manejar esto… Prefiero que lo sientan y que sea cuando tiene que ser, y que no lo manejen tanto. Las mujeres preferimos que estén en el acto sexual y no pensando en otra cosa".