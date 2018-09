Obsesiva, resentida y dictadora: tremendo cruce entre Yanina Latorre y Esmeralda Mitre

Esmeralda Mitre debutó en el Bailando por un sueño este martes y su participación en el certamen dio mucho que hablar. Después de haber hecho su coreografía, Yanina Latorre contó en Los ángeles de la mañana que la actriz tuvo varios encontronazos detrás de cámara con la gente de vestuario, y su compañera Nequi Galotti la cruzó al aire para defender a la hija de su esposo, Bartolomé Mitre.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, porque en el día de ayer la panelista y la artista se cruzaron fuerte en Twitter, donde Latorre aprovechó para tratar de dictadora a Mitre.

Yanina Latorre y Nequi Galotti se cruzaron al aire por Esmeralda Mitre.

Todo comenzó este jueves por la mañana, cuando Yanina Latorre contó en el programa de Ángel de Brito que la hija de Bartolomé Mitre había maltratado a dos productores antes de bailar.

"El día de la gala ella maltrató a dos productores, fue un escándalo. Le agarró como un ataque de paranoia, se estuvo que rehacer el maquillaje y enloqueció a una vestuarista con lo que tenía puesto", aseguró la esposa de Diego Latorre.

Ante esta afirmación, su compañera Nequi Galotti decidió intervenir, y su compañera le dijo que dejara de defender a su familia. "A mi no me chicanees. Te respeté siempre, entonces no me faltés el respeto. Obvio que voy a defender a mi familia, como vos a la tuya", le respondió para dejar las cosas claras.

Sin quedarse callada, Latorre fue por más, y por último le dijo a la ex modelo que no la chicaneaba, sino que sólo contaba la información que le había llegado.

Como era de esperarse, el cruce televisivo no pasó desapercibido por Esmeralda Mitre, y al sentirse atacada, la rubia usó su Twitter para escribirle a la panelista con el objetivo de pedirle que no la moleste más.

@yanilatorre sacate la obse conmigo!!!! Quedas mal !!! Además gritas mucho ! Sos linda y te saca la belleza ! La obsesion es falta de inteligencia ! — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 13 de septiembre de 2018

"Sacate la obse conmigo!!!! Quedas mal !!! Además gritas mucho ! Sos linda y te saca la belleza ! La obsesión es falta de inteligencia!", le dijo enojada la hija de Bartolomé Mitre, a lo que Latorre le contestó: "Bancate la opinion ajena! Yo se que te cuesta porque sos dictadora! Pero vivimos en democracia".

Las cosas no quedaron ahí, y por eso la actriz le retrucó que no era ninguna dictadora, y que en realidad el problema era que Latorre era una resentida.

No te creo nada desde tu papel triste c la comunidad judia! Encima tenes el tupe de enojarte c Flor y Laurita — Yanina Latorre (@yanilatorre) 13 de septiembre de 2018

"No te creo nada desde tu papel triste con la comunidad judía! Encima tenes el tupe de enojarte con Flor y Laurita", le dijo por último la panelista.

Para cerrar el tema, Esmeralda Mitre optó por defender a la mujer de su padre, y escribió que nunca se hubiera imaginado poder querer tanto a la esposa de su papá, pero que afortunadamente tiene la posibilidad de elegirla como mujer y amiga.

amo a @nequigalotti jamas pense q podia querer asi a la mujer demi padre!No solo como mujer d mi padre q es excelente, sino que es mi amiga!La elijo como amiga y mi madre la quiere ! Es mi aliada ! Y si tiene q criticar lo hacelo ha hecho #evolucion @yanilatorre @AngeldebritoOk — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 13 de septiembre de 2018

Vamos @nequigalotti ganaste por goleada. Eso pasa cuando uno es d buen corazón #GameOver para @yanilatorre @AngeldebritoOk ! Yo amo a Nequi y no mientas!!!! Lo q decis es mentira! No hables x mi ! — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 13 de septiembre de 2018

"Vamos @nequigalotti ganaste por goleada. Eso pasa cuando uno es de buen corazón", dijo por último luego del cruce de ambas con Yanina Latorre.