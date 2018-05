Operación Chiqui: hackean la página de los Martín Fierro en repudio a la ausencia de Mirtha en las ternas

A tan solo cuatro días de la entrega de los premios Martín Fierro 2018, hackearon la cuenta de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

Los atacantes se refirieron a la ausencia de Mirtha Legrand en la terna en el rubro de Labor en Conducción Femenina y pidieron la renuncia del presidente de APTRA, Luis Ventura.

La web de APTRA fue atacada y pidieron la renuncia de Ventura.

La entrega de los Martín Fierro se llevará a cabo este domingo, 3 de junio, en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero. El evento será transmitido por la pantalla de Telefe y, pero hay controversia porque se espera las ausencias de grandes figuras como Jorge Lanata, Marcelo Tinelli y Moria Casán, entre otros.

En ese marco, este miércoles la página oficial de APTRA amaneció ligeramente cambiada. “Este personaje no puede estar más a cargo de APTRA. Renunciá Ventura, por el bien de la asociación. A los ídolos se los respeta", se podía leer en la home de la web.

El descargo de Ventura.

Acompañando estas palabras, se podía ver una foto de Mirtha Legrand junto a Luis Ventura, en clara referencia a la polémica que estalló en relación a La Chiqui y a esta suerte de “jubilación” de los premios. Cabe recordar que las nominadas en el rubro Labor en Conducción Femenina son: Mariana Fabbiani, Susana Giménez y Verónica Lozano.

Furioso por el ataque que recibió la página oficial de APTRA, Ventura descargó su bronca en su cuenta de Twitter, donde dio a entender que existe una campaña en su contra. "Hay gente que no se banca que a APTRA le vaya bien y ya no saben qué hacer para desestabilizarla. Otro atentado contra el Martín Fierro. Hoy a la 1.48 nos hackearon la página. ¡Qué feo!", escribió.

El mensaje de Ventura en Twitter.

Según contó el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, fue Marcelo Dacher –un periodista de Misiones- quien le avisó del ataque cibernético en su página. "Este señor me notificó del hackeo de la página de APTRA: 'Yo soy Marcelo Dacher de Misiones y tuve el gusto de que me dieras mi primer Martín Fierro en Neuquén. Me tomé el atrevimiento de escribirte porque sé del esfuerzo y garra que le ponés al premio'", señaló.

La polémica se instaló cuando se supo que Mirtha no está nominada.

A su vez, Ventura remarcó que tomará cartas en el asunto y que se dedicará a descubrir al responsable del hackeo de la web de APTRA. "Voy a pedir que se investigue pero no voy a refrendar ningún rumor sin argumentos", remarcó el periodista.

En otro orden se supo que durante la ceremonia, los invitados podrán disfrutar de un cocktail de ron, lima y frutos rojos, acompañado por un appetizer de salmón en salsa de soja y puré de palta como de bienvenida, seguido por una degustación de mar como entrada.

Ya dieron a conocer el menú de los Martín Fierro.

Como plato principal, servirán un cordero patagónico con alfajor de calabazas, portobellos y pistachos. Y a la hora del postre, los invitados degustarán una crema de queso con cascos de membrillos quemados y almendras. Desde el organismo detallaron que durante toda la ceremonia habrá vinos bodega Cadena Zapata y para el fin de fiesta, café con petits fours.