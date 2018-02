Otra actriz denunció a Juan Darthés por acoso: "Me tiró contra la pared y me metió la lengua"

A principios de noviembre, Calu Rivero reveló que se sintió “acosada” por Juan Darthés cuando ambos eran protagonistas de “Dulce amor”, la tira que se emitió por Telefe hace cinco años. “A mí nadie me lo tiene que contar porque lo viví en carne propia”, había dicho la actriz consultada sobre la explosión de denuncias por acoso y abuso sexual en Hollywood.

La actriz le habría dicho a Darthes que respetara el guión.

A raíz de esto, Darthés salió a desmentir a su ex compañera, aseguró que nada de lo que se había dicho era verdad y señaló que iba a llevar todo esto a la Justicia. Sin embargo, para la poca fortuna del protagonista de Simona, una nueva denuncia recae sobre sus hombros.

La actriz Anita Coacci, sobrina de Susana Rinaldi, publicó una extensa carta en su cuenta de Facebook contando su mala experiencia con el actor, cuando ambos fueron parte de la tira Gasoleros, entre 1998 y 1999. “Mientras escribo, tiemblo”, escribió.

Anita Coacci denunció publicamente a Darthés.

“Hoy leí que una vez más otra persona defiende públicamente a Juan Darthés. Yo no solo no lo defiendo, sino que les creo rotundamente a Calu Rivero y a todas las mujeres que deben existir y se callaron”, comienza con su descargo Coacci.

Y agrega: “Este señor está como cara protagonista de una tira y la gente lo defiende y él con su abogada recurre sin tapujos a la justicia. Lo que me pasó se lo conté a muy pocas amigas, a la psicóloga y a mi madre (a mamá solo por arriba)”.

La nueva denuncia pública contra Darthés.

Según la actriz, lo que vivió con Darthés no se lo contó a su papá porque no estaba bien visto hablar de ciertas cosas por aquel entonces. “Porque era incómodo. Porque era mejor no traer problemas. Porque era mejor no comprometer a nadie. En aquel trabajo no dije nada porque pasaría lo mismo y era Pol-ka. Yo no era nada más que una actriz más del montón”, explicó.

Y continuó: “Era una actriz que había conseguido hacer un par de capítulos en la segunda temporada de Gasoleros y con ilusión cuidaba mi trabajo lo mejor que creía poder. Pero hoy me terminé de cansar. Yo soy mujer y soy feminista y no me voy a callar más”.

En su relato, la sobrina de Susana Rinaldi reveló que durante un parate de la grabación, decidió hablar en su camarín con Darthés –a quien conocía desde su adolescencia- y fue cuando el actor se le “tiró encima”: “Se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice: ´Mirá como me ponés´”.

Darthés en la mira por acoso sexual.

Siempre según los dichos de Coacci, congelada y sin poder reaccionar, logró liberarse del actor cuando una de las chicas de vestuario ingresó al camarín. “Él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó, su mujer estaba embarazada y eso me sumó más”, describió.

Después de cinco años tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho... de sacarme este malestar insoportable del cuerpo. @marourivero @ritadelvallem @JOSEDANTONA pic.twitter.com/T8Hg1uaXVW — CALU RIVERO (@riverocalu) 12 de diciembre de 2017

Al finalizar, la actriz aseguró que se calló todos estos años por temor e inseguridad. “Sabía que nadie me iba a apoyar con esto. Yo no quiero ser más cómplice de lo aberrante ni quiero cubrir de algún u otro modo a una sociedad e industria que sigue siendo machista y en la que nos rodean personas que bajo su poder creen que pueden hacer con nosotras lo que quieran”, cerró.