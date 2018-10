Otra que castiga: la ex del bailarín de Barón dijo que siente "pena por el nivel de machismo que fomenta"

Que si, que no, no sé…. Durante más de 37 minutos, Marcelo Tinelli intentó convencer anoche a Mauro Caiazza para que se entregue a los brazos de su partenaire, Jimena Barón ¡Y lo logró!. El bailarín, después de afirmar en reiteradas oportunidades que era “tímido”, cedió a la pasión y le dio un romántico beso a la cantante y actriz, el cual fue celebrado por todos en el estudio.

Sin ponerse colorada, Barón reconoció que “se pone en oferta” por su compañero y antes de irse con la nota que la deposita en la siguiente instancia del certamen aclaró: “Gusto de él”. Este show, claro está, no le cayó muy bien a la ex pareja de Caiazza, la también bailarina Noelia Pizzo, quien a través de su cuenta de Instagram apuntó contra los nuevos tortolitos y el ciclo que conduce Tinelli.

El descargo de la ex de Caiazza.

“Necesito hacer un descargo dada la cantidad de gente (mujeres en su mayoría) que entra a mi perfil con mala leche o con intención de agredir. Sí, me separé, porque no quise ser parte de este show que están montando. Y porque no me identificó con él ni con su modo de accionar”, dijo.

Y agregó: “Agradecería que me dejen de asociar con todo eso. Sinceramente siento mucha pena por el nivel de machismo que todavía fomenta la TV. Elijo el respeto, el amor, el arte. Elijo una sociedad que avance. Y elijo la difícil tarea de ser coherente con ello cada día”.

Hasta hace poco, cuando recién comenzaba el certamen de baile, el bailarín se mostraba enamorado y muy meloso con Pizzo en las redes. Sin embargo, la pareja se terminó de romper (¿por Jimena?) hace pocas semanas y el artista volvió a encontrar el amor en los brazos de Barón.