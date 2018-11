Otro dardo para Laurita Fernández: "Me hizo echar de Sugar porque salí con Cabré"

Laurita Fernández sigue acumulando escándalos en la recta final del año. Ahora, luego de la polémica que se originó a partir de una foto que subió Flor Vigna junto a Nicolás Cabré, la cual despertó la furia y los celos de la actual jurado del Bailando; la bailarina Yasmín Corti reveló que a punto de comenzar la temporada teatral fue despedida de Sugar por, al parecer, expreso pedido de la ex de Fede Bal.

Todo comenzó cuando Corti apareció en la pista de Showmatch y reveló haber tenido un affaire con Nicolás Cabré poco antes de que el actor comenzara su noviazgo con Laurita. Según la bailarina, en diálogo con el Diario de Mariana, fue la rubia la que pidió "su cabeza" en la comedia musical por hablar de su romance con el protagonista de Mi Hermano es un clon.

Mientras que Laurita, muy tranquila, remarcó que habló con Gustavo Yankelevich –productor de la obra- y que este le comunicó que la decisión de apartar a Corti era estrictamente laboral. “Me dijeron ‘fue una decisión nuestra y es irrevocable’. Si me preguntás a mí, no le habrán gustado las discordias que hicieron generar en el elenco”, aseguró la jurado.

A su vez, sostuvo que ella no le pidió nada a la producción del show y aclaró que es una historia del pasado de Cabré. Por otra parte, Corti se mostró visiblemente conmovida por esta situación y disparó: “La producción me dijo que tenía una mala noticia, que me desvinculaban del elenco para el verano. No me decían por qué y sólo que venía de arriba”.

En esa línea, la bailarina manifestó que era “obvio” que la echaron porque habló de su romance con Cabré y cerró: “Me echan, me dejan sin laburo con todo lo que eso implica. Me duele el cuerpo, el alma, mis compañeros, todo”, contó, quebrada. Seguramente fue por un pedido de Laura. Ya me lo venían advirtiendo y no lo creí capaz. Si es así, no sé cómo duerme”.