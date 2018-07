Palos y acusaciones entre Barby Silenzi y la ex de Rodrigo Noya, ¿lo está usando por prensa?

Sofía Sorrenti sostuvo que la ex pareja de Francisco Delgado está con el actor por prensa.

Al mismo tiempo que Rodrigo Noya se separó de Sofía Belén Sorrenti, con quien tuvo a su primer y único hijo Bautista, comenzó a correr el rumor de que el actor estaba viviendo un affaire con Barby Silenzi, con quien comparte el escenario en la obra Hansel y Gretel.

Barby Silenzi habló de su supuesto romance con Noya.

Invitada en Intrusos, la ex participante del Bailando por un sueño remarcó que el ex Agrandadytos es “un divino” y se refirió a la postal en que se lo ve a Noya con los labios cubiertos de rouge a su lado durante el partido entre la Selección Argentina y su par de Croacia por el Mundial: “No se quedó a dormir. Él vino temprano a la mañana y nos juntamos a ver el partido”.

En esa línea, la bailarina resaltó que ese mismo día era el estreno de la obra y aclaró que en ningún momento estuvieron solos. “No estábamos solos, estaban una amiga y mi hija”, dijo. Al mismo tiempo, habló de Sorrenti, la ex de Noya, quien dijo en su momento que sospecha de la existencia de una suerte de affaire entre los compañeros de Hansel y Gretel.

De esta manera, Silenzi se puso en el lugar de la joven de 22 años y remarcó: “No sé si me odia. La entiendo, es chica, tiene un bebé chiquito. Está bien que ella sienta celos. Si Rodrigo está conmigo o con quien sea no tiene la obligación de ir y contárselo primero a ella. Ella está celosa de su imaginación”, disparó la ex pareja de Francisco Delgado.

Lo cierto es que durante una nota con el ciclo de América, Sorrenti dio a entender que Silenzi utiliza a Noya para buscar prensa. “Si está o no está es problema de él. Rodrigo lo niega. Una vuelta (con Rodrigo) siempre se espera, pero por el momento no. ¿Si Barby lo usa a Rodrigo por prensa? Mirá mi cara…mi cara te lo dice todo”, deslizó.

Sofía Belén Sorrenti habló en Intrusos y destrozó a Silenzi.

Y agregó: “No está bueno levantarme, prender la tele y ver esas cosas porque no es un novio cualquiera. Lo tengo que ver todos los días porque es el papá de mi hijo”.

Vale destacar que la bailarina en una nota que le dio a una revista mandó a la ex de Noya a un “psicólogo” por sus problemas de celos. ¿Cómo seguirá este triángulo amoroso?