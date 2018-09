Pampita, a corazón abierto: "Este año es un desastre, un caos, pasé cuatro meses de terror"

Por primera vez en lo que va del 2018, Carolina “Pampita” Ardohain decidió romper el silencio mediático y se refirió a todo: su separación de Pico Mónaco, su “amistad” con Polito Pieres y su fallida incursión como conductora en Telefe. La modelo asistió a un evento público organizado por Margarita Barrientos, al que también fue su ex novio y le volvió a brindar entrevistas a los distintos medios presentes.

En diálogo con un móvil de Intrusos, la modelo –que volverá a reemplazar a Florencia Peña como jurado del Bailando por un sueño- definió este año como un “desastre” a nivel laboral y sentimental. “Un desastre en todo porque empecé con programa propio, con mucha ilusión, y no funcionó. En lo personal, en lo amoroso, tampoco me fue bien”, explicó.

Y siguió: “Fue como un caos. Pasé por momentos muy malos, tuve cuatro meses de terror y ahora estoy mejor”. En medio de los rumores que la vinculan a Polito Pieres, sumado a las fotos donde se lo ve muy cariñosa con el polista, la morocha aclaró que no está de novia y sumó: “No estoy buscando el amor, estoy curándome yo y haciendo cosas normales como cualquier persona”.

En esa línea, la ex conductora de Pampita Online reconoció que le gusta ir al cine y a comer, y que está atravesando su soltería con mucha tranquilidad. “Uno cuando vive con alguien (por Pico Mónaco) tiene un proyecto fuerte y a largo plazo. A veces pasan cosas…. también hay que hacer el duelo un tiempo y curarse”, explicó, sobre su separación con el tenista.

Y cerró: “Yo soy súper apasionada, romántica y cuando estoy en una relación doy el 100 por ciento. No sabría decir lo que va a pasar con Polito. Yo voy a todos lados, si me invitan voy, no le rindo cuentas a nadie porque estoy soltera. Hace 20 años que conozco a la familia Pieres. Hemos compartido muchas fiestas y muchos momentos. Los conozco desde que era chica”.

El propio Marcelo Tinelli confirmó que este jueves, Pampita reemplazará a Florencia Peña como jurado debido a un “compromiso laboral” de la actriz. De esta manera, la modelo regresará por segunda vez en el año al programa de El Trece luego de haber renunciado el año pasado.