Pampita le clavó el visto a Lourdes y la trató de violenta, irrespetuosa y de no tener "límites"

Durante el ritmo de salsa de a tres, Pampita –en reemplazo de Florencia Peña como jurada- protagonizó un fuerte cruce con Lourdes Sánchez que todavía sigue dando que hablar.

La modelo, molesta porque la presidenta del “BAR” la llamó “bolsa de cuernos”, decidió vengarse en la pista de baile al ponerle un cero, lo que motivó el posterior pedido de disculpas de Lourdes.

La modelo volvió a apuntar contra Lourdes.

Según contó la mujer de Pablo Chato Prada, esa misma noche decidió mandarle un mensaje a través de WhatsApp a la ex de Pico Mónaco para calmar los ánimos y evitar que su actitud siga perjudicando al equipo que integra con Diego Ramos. Lo cierto es que lejos de aceptar las disculpas, Pampita aseguró que le clavó el visto y que todavía no leyó el mensaje.

Además, más tarde en una nota con Los Ángeles a la mañana, la top model redobló la apuesta y señaló que le llama la atención la “violencia verbal” de Lourdes. "No vi el mensaje, después me fijo. Lo que me llama la atención de ella es la violencia verbal, la falta de límites que tiene al hablar de otra persona, la falta de respeto. Y es con todo el mundo, no solamente conmigo", dijo.

Cabe recordar que la bailarina viene protagonizando más de un escándalo en la pista de ShowMatch, ya que al cruce con Pampita hay que sumarle el fuerte ida y vuelta que tuvo con Laurita Fernández -con un polémico audio incluido- y hasta discutió con Inés Stork, la mamá de la ex de Fede Bal. Por esta razón, según la propia Pampita, decidió ningunearle el perdón a la presidenta del “BAR”.

Más calmada, durante la nota la modelo reflexionó: "Me molesta mucho la televisión como está hoy. Y no lo digo por el caso de ella. Me molesta que no hay límites de productores, de conductores. El maltrato es algo frecuente en la tele y nadie pone atención en eso. Se puede ser picante, inteligente, sarcástico y divertido, pero el respeto tiene que estar siempre".

Lourdes, indignada con las respuestas de Pampita.

Pero al ver la nota, Lourdes muy enojada disparó: ": "Sí, se ve que le importo mucho... Ella habla de la agresión en la televisión, ¿y se olvida lo que dijo de este programa? Dijo que éramos la peor mierda. ¡Y lo dijo con un odio! Yo le dije 'bolsa de cuernos' riéndome".

¿Seguirá la guerra en la pista de baile de Marcelo Tinelli? La única realidad es que el regreso de Pampita al jurado le agregó ese plus que le venía faltando a ShowMatch, ya que este nuevo estilo de “pelea” sirvió para subir los números pasando de 12 a 15 puntos de promedio.