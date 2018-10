Pampita puso primera y empezó su "operativo venganza" contra Lourdes Sánchez

Luego del cruce de "bolsa de papas” y “bolsa de cuernos”, Pampita Ardohain y Lourdes Sánchez estuvieron nuevamente cara a cara en el Bailando y todo terminó en una escandalosa pelea. Lourdes junto a su partenaire, Diego Ramos, llevó a Flor Peña a su salsa de tres, y después de un baile donde el trío demostró todo su talento. Pero Pampita terminó materializando su venganza y les puso un cero.

Tinelli sorprendido con el cero.

"Me encantó la coreografía, me parece que trajeron show y alegría, puras flores les podría tirar y me hubiera encantado ponerles un puntaje perfecto, pero como Marcelo dijo, esto no es un concurso de baile y por culpa de Lourdes voy a poner este puntaje y va a depender de ella que se lo siga poniendo en el futuro. Así que ojalá que no hunda a su compañero, a su equipo, ni al sueño que representa y se cuide con las palabras de ahora en más", aseguró, para luego seleccionar "0". ¡Las caras de Lourdes, Flor y Diego lo decían todo!

"Le puedo poner un cero de acá a que termine el concurso todas las veces que venga como invitada", siguió Pampita luego de que Marcelo Tinelli se mostrara sorprendido por su calificación.

L: - ¿Qué quiere que cambie? Vengo acá, hago 50 flip flaps para que me pongan un cero y no quiero seguir lastimándome el cuerpo.

P:- Y bueno, que no venga más.

L:- Vos no vengas más. Estás ahí de reemplazo, no se qué estás haciendo ahí. Tendría que estar Flor Peña. Se nota que querías estar en un programa que haga buen rating.

P:- Me encanta estar acá y cada vez que me invitan vengo feliz.

En el intenso cruce, la coach no pudo quedarse callada y remarcó el trabajo que les llevó preparar la coreografía. "Sé perfecto el trabajo que lleva, pero ella falta el respeto y cuando ella hace eso, se merece que otra persona se lo falte. Uno cosecha lo que siembra. En la vida todo lo que uno hace trae consecuencias y hay que hacerse cargo”, resistió Pampita. “¡Vos me empezaste faltando el respeto!”, se defendió la mujer del Chato Prada. “Yo hablé de un paso de baile y vos hablaste de mi persona”, cerró Pampita. Pero, claro, todos sabemos que esta historia... continuará.